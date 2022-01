Herní převaze chyběl efekt. Pardubice letos poprvé odešly poraženy

Na svoje perfektní zákroky totiž většinou viděl. Nevábný výsledek 0:4 znamená první porážku Dynama v tomto kalendářním roce po předchozí šňůře sedmi vítězství, v tabulce zůstává třetí.

„Herně to nebylo špatné, většinu zápasu jsme byli aktivnější. Bohužel jsme dostali lekci z produktivity. Boleslav nás potrestala víceméně za každou chybu,“ uvedl po zápase trenér Dynama Richard Král.

„My jsme se snažili, ale Pardubice měly celkově víc ze hry. Gólman nás skvěle podržel, chytil velké šance soupeře,“ oddechl si kouč vítězů Radim Rulík. „Ve druhé třetině jsme byli pod velkým tlakem. Měli jsme tam úsek, kdy jsme hráli jen v obranném pásmu, daleko od střídačky. Ale pak se nám z toho podařilo dát gól na 2:0,“ glosoval.

7 Na tomto čísle se zastavila série pardubických vítězství po Novém roce

„Nedobruslili jsme jednoho hráče a dostali z toho druhý gól. Sami bychom ho možná nedali dalších 60 minut,“ posteskl si trenér Král. „Ve finální fázi a v koncovce jsme neměli potřebnou kvalitu,“ dodal.

Boleslav vedla od 9. minuty po sólovém úniku. Kantner s ním naložil brilantně; pardubického brankáře Frodla si roztáhl a následně jej s přehledem překonal bekhendovým blafákem po ledě. Domácí v úvodní třetině zahrozili ranami Musila nebo Roberta Kousala z první, jimž ale scházela větší přesnost.

A pardubická efektivita se nezlepšila ani po přestávce, byť Dynamo výrazným způsobem přidalo. Po střele boleslavského Pláňka do vnější konstrukce si domácí vyzkoušeli přesilovku, a třebaže nevypadala úplně zle, ke gólu bylo poměrně daleko. ¨

Krátce po polovině duelu dostal hostující Pavel Kousal pěknou zpětnou příhru od Flynna, švihem zamířil k zadní tyči a navýšil boleslavské vedení.

39 Tolik střel Dynama lapil v nedělním zápase brankář Boleslavi Gašper Krošelj

Východočeši pak soupeře sevřeli, jenže pozorného Krošelje testovali hlavně z dálky, a to nemělo naději na úspěch. Marnost jejich útočného snažení doložilo několik hokejek zlomených při střelbě. Nejblíž ke gólu mělo Dynamo ve 39. minutě. To se Krošelj zašmodrchal s Blümelem a Mikuš nahazoval do odkryté brány; orazítkoval však jen pravou tyč.

Kotalova dorážka ze vzduchu hned po návratu ze šaten pak pro domácí prakticky znamenala K. O. Neujaly se další pokusy Košťálka, Pauloviče ani Blümela; Musil k tomu přestřelil prázdnou branku... Trenéři Dynama se odhodlali k dlouhé power play, ale v ní přišla jen definitivní pojistka náskoku hostí z hole Pavla Kousala.

V příštím extraligovém kole se pardubičtí hokejisté už zítra vypraví do pražské O2 Areny, kde se od 19 hodin postaví domácí Spartě.