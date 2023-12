Pardubický asistent Krátoška: Sahali jsme po bodu. Ale vstup byl špatný

„Litvínov hrál na hranici možností, důrazně, bojoval na hranici sebeobětování. Musíme mu pogratulovat,“ řekl po porážce Aleš Krátoška, asistent trenéra HC Dynamo.

Utkání mělo od první minuty vynikající tempo; hosté z Litvínova za extraligovým lídrem nechtěli zůstat pozadu, a přestože Dynamo do zápasu vkročilo zostra, rozdíl pěti příček a 18 bodů v tabulce brzy nebyl znát. Útok střídal útok a takový hokej musel každého fanouška bavit. O skóre to však už u většiny publika neplatilo.

Poté, co zkraje druhé periody neproměnil tutovku pardubický Cienciala, po něm na opačné straně nepořídil Kirk a další forvard Dynama Říčka napálil v přečíslení tří na jednoho tyč, ztrestal ve 28. minutě špatnou rozehrávku jednoho z domácích obránců přesnou ranou švihem do růžku Urban. Tedy borec, kterého Východočeši nedávno do Litvínova poslali na hostování do konce ledna... O čtyři minuty později se Urban navíc podílel druhou asistencí na další trefě Vervy v podání obránce Šaldy.

Příležitostí k vyrovnání stavu přitom mělo Dynamo opravdu dost a dost. Do role ústředního spalovače jeho šancí se nedobrovolně nominoval Kousal, který jen za prostřední část zahodil snad tři. Při jedné z nich navíc rozhodčí Pardubicím neuznali gól, protože se puk do brány nedostal dovoleným způsobem, a o další eventuální kontaktní branku je připravilo zakončení vysokou holí. Když v úvodu závěrečné části zúročil přesilovku při vyloučení Koláře litvínovský Maštalířský a zvýšil na 3:0 pro Vervu, začalo už favoritu pořádně téct do bruslí.

Dokázal se však vzchopit: Říčka v přesilovce a po něm tečující Adam Musil jej přiblížili na jediný gól od remízy. A tlak Dynama rostl jako kynoucí těsto. Jenže to i tak bylo málo; vyrovnání nepřišlo a litvínovský Koblasa jen pečetil ranou do prázdné při power play domácích.

„Vstup do utkání nám určitě nevyšel podle představ, nicméně jsme sahali po bodu. Sice jsme si pomohli jednou přesilovkou, ale úspěšnost 1/6 je pro nás málo,“ shrnul asistent Krátoška.

Pardubičtí hokejisté nyní extraligové boje proloží opět Ligou mistrů. V ní se po nepovedeném úvodním domácím čtvrtfinále (prohra 4:6) pokusí odvrátit hrozbu vyřazení z této prestižní evropské soutěže na ledě finského týmu Lukko Rauma. Úvodní buly tohoto zápasu bude vhozeno v úterý v 17.30.