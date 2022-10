Trápení v koncovce je negativní, ví pardubický kapitán Poulíček

Když šel úterní zápas Dynama na ledě Litvínova do nájezdů, leckomu mohly projít hlavou neúspěšné penalty proti pražské Spartě z konce září. Východočeši tehdy neproměnili ani jednu z pěti a nakonec prohráli 2:3. To na severu Čech to byla jiná písnička.