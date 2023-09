Zapnuli jsme, až když jsme byli ve skluzu, přiznal pardubický asistent Zadina

Jestli je nějaký apel nového trenéra Dynama Václava Varadi na hře jeho mužstva jasně patrný, je to tenhle: „Střílejte, střílejte, střílejte!“ Jak v pátek doma proti Litvínovu (výhra 5:1), tak i v neděli v Kladně měli Pardubičtí nad soky co do pokusů na bránu i mimo ni v součtu jednoznačně navrch.