Od první minuty jsem cítil vítězného ducha, radoval se Rolinek

„Od začátku jsme hráli super. Vyříkali jsme si ty první dvě třetiny s Litvínovem (1:2) a v Hradci to mělo od úvodní chvíle bojovnost, nasazení, všechno... I jsme dali víc než dva góly. Od první minuty jsem cítil vítězného ducha,“ byl po utkání rád Tomáš Rolinek.

Myšlenky mu v páté minutě potvrdil Denis Kusý, který poslal Dynamo do vedení po situaci tři na dva. Hradec ale s Pardubicemi držel krok a brzy srovnal. Smírné skóre pak platilo i po čtyřiceti minutách, po dalších gólech Kousala a Smoleňáka. To hlavní však přišlo v poslední části.

Na jejím začátku se prosadil jeden z křídelníků Rolinkovy čtvrté formace Matěj Blümel. Sklepl puk ze vzduchu hokejkou, Hradec sáhl pro trenérskou výzvu a rozhodčí šli poprvé na video.

„Stál jsem těsně u toho a viděl jsem hokejku pod břevnem, regulérní gól. Před brankou se zvedla přihrávka a Matěj měl dobrou agresivitu,“ chválil spoluhráče Rolinek.

Pak ve čtyřicáté osmé minutě znovu vyrovnal bývalý pardubický obránce Oscar Eklund, ale branka těsně po tom vypadla z postavení a gól museli znovu posvětit sudí...

Ten ještě uznali, nikoliv už však Jerglův čtvrtý zásah a obrat z brejku jen o pár vteřin později, když železná konstrukce za Pavlem Kantorem znovu nedržela v předepsané poloze.

„To nevymyslíte. Naše velká šance za stavu 3:3, pak skoro gól Hradce, který rozhodčí odvolali. Zajímavá zápletka,“ líčil Rolinek. Jako pardubický srdcař si ovšem tyto chvíle moc neužíval. „Prožíváte to, ale můžete jen čekat, co bude. Nejde to ovlivnit, prostě sledujete, co udělá rozhodčí,“ popisoval zapeklité momenty ze svého pohledu.

Veseleji Rolinkovi bylo osm minut před poslední sirénou, když nakonec vítězný zásah jeho týmu po dorážce obstaral Jan Mandát.

Dynamo pak vrhlo všechny síly do obrany. Při hradecké power play však puk skončil na zakázaném uvolnění hostů, kteří patnáct vteřin před koncem brali oddechový čas. Stejná situace jako nedávno v Karlových Varech, kde Pardubice inkasovaly vyrovnávací gól vteřinu a půl před koncem.

„Na to jsme nemysleli. Udělal se icing, chtěli jsme se vydýchat. Možná jsme nabídli soupeři, aby si něco nakreslil, ale věřili jsme, že když si odpočineme, tak to ubojujeme,“ říkal Rolinek.

V Hradci byl u všeho. Právě on pak po buly v rohu hřiště zalehl soupeře i s pukem a čekal na hvizd...