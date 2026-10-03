Červenka po Plzni: Moje body neřešte. Proti Spartě nás čeká další ostrý test

„Pro mě je však podstatné, že jsme vyhráli další zápas za tři body. Je teprve začátek sezony, čeká nás ještě hodně práce. Už v neděli přijde další těžký test,“ připomíná lídr produktivity prestižní klání s rivaly z pražské Sparty (od 18.30). Dynamo do něj půjde z druhé pozice a Sparta z šesté.
Jak se cítíte po zdravotní stránce? Loni jste do extraligy naskakoval později.
Nic mě nelimituje, můžu trénovat i hrát, být na ledě. To je to nejdůležitější. Je to příjemné, loňské léto bylo z tohohle pohledu těžší.
Můžete shrnout střetnutí s Plzní ze svého pohledu?
Hrála dobře, my se v první třetině rozjížděli pomaleji. Moc nám nešly nohy, málo jsme hráli s pukem a nedostávali jsme se do nebezpečných prostorů. Od druhé jsme přidali, byli jsme agresivnější a vytvořili si nějaké šance.
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Ve druhé části jste sice brzy prohrávali, ale pak jste skóre dokázali otočit. Co bylo zásadní?
Dost jsme si pomohli dvěma proměněnými přesilovkami. Chodili jsme si pro fauly. Byl to takový hokej nahoru a dolů. Věděli jsme, že soupeř je velice dobrý v přechodu do útoku, když ztratíme kotouč. Příležitosti tam měly oba týmy. Pak si myslím, že jsme odehráli slušně třetí třetinu.
Vidíte progres oproti úvodu soutěže?
Ty první zápasy nám tolik nevyšly. Sezona je dlouhá, je třeba se zlepšovat ve věcech, které s trenéry a spoluhráči probíráme. Ale posun tam určitě pozoruju.
S početními výhodami panuje spokojenost?
Ani nevím, jaká máme procenta, moc se na to nedívám. Když si v zápase, jako byl ten s Plzní, přesilovkami pomůžete, je to pochopitelně fajn. Ale byla i utkání, kde se nám nedařily. Někdy je přehráváme, přitom klíč může být v té jednoduchosti.
Máte v nich víc variant?
Cvičíme je, probíráme to. Nejde to hrát je do prázdné brány, musí tam být střelba, která místy chyběla. Jsem rád, že to tam spadlo – i mně.
V mužstvu je velká konkurence. Jak spoluhráči koušou, že se na ně třeba v přesilovce nedostane?
Tohle dělá tým, tak to v úspěšných mančaftech zkrátka být musí. Když každý svou roli přijme a odevzdá v ní maximum, přijde i dobrý výsledek. Myslím, že respektujeme jeden druhého. My, co přesilovky hrajeme, jsme rádi za práci, kterou kluci odvádějí v oslabeních. Aby to celé fungovalo, všichni ty svoje role musejí přijmout – tak jako loni. Vyhráváme všichni společně. Když chcete být v týmu, jako je Dynamo, musíte s tímhle počítat. Navíc máme další skvělé hráče na marodce, kteří se do toho mohou vrátit... Tohle musejí rozseknout trenéři. Je jasné, že všem čas na ledě trochu spadne, máme kvalitní čtyři lajny. Řekl bych, že to má Filip (kouč Pešán) nastavené dobře. Budeme ladit detaily a věřím, že postupně půjdeme nahoru.
Zmínil jste, že už za dva dny vás čeká další test, atraktivní duel se Spartou. Jak její letošní tým vnímáte? Určitě to bude vyhecované...
Je to jeden z top favoritů ligy, těšíme se na to. Na začátku se jim sice bůhvíjak nedařilo, ale pořád mají obrovskou sílu, spoustu skvělých hokejistů. Ve srovnání s loňskem taky posílili. Jak jsem řekl, dobrá prověrka. Ale extraliga je vyrovnaná, s Plzní to taky bylo těžké.