Splněná povinnost, Pardubice se poučily. Ale těžší soupeři teprve přijdou

Rozhodně nelze tvrdit, že by si svěřenci Radima Rulíka před startem vyřazovací fáze prošli výraznou herní krizí. Čtyři porážky v řadě ale představovaly varovný signál.

Zatímco soupeři (Kometa Brno, Liberec, Litvínov, Hradec Králové) nastoupili na led plní odhodlání a hráli nadoraz, držitelé Poháru Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části postrádali potřebnou dravost.

„Výhry jsme si nezasloužili, protože jsme polevili. Pokud na ledě nenecháme všechno a nebudeme působit jako tým, budeme to mít strašně těžké,“ varoval sedmapadesátiletý kouč.

V podobné situaci se Pardubice ocitly i před rokem. Nezvládly osm z posledních devíti kol, vypadly z elitní čtyřky, musely do předkola. A ve čtvrtfinále (1:4 na zápasy) podlehly Českým Budějovicím.

Další rychlý konec nechtěly dopustit. „Je potřeba přepnout do play off módu. Nepůjde to lusknutím prstu, ale musíme se pořádně soustředit na to, co potřebujeme hrát,“ burcoval klíčový útočník Lukáš Sedlák.

Souboj s Hanáky ukázal, že se Východočeši z loňského zklamání poučili. A také potvrdil, že ambiciózní majitel Petr Dědek letos poskládal opravdu silné a vyvážené mužstvo.

Pardubická radost po gólu proti Olomouci.

Roman Will působil většinu času sebevědomě, spolehlivě a klidně. Na domácím ledě pustil jediný gól, slabší výkon podal jen ve třetím duelu, který se jednomu z favoritů na titul z defenzivního hlediska obecně příliš nepovedl (vydřel výhru 5:4 v prodloužení).

Jinak ale obránci působili velice zodpovědně, nekompromisně čistili prostor kolem branky. A k primárním úkolům přidali i důležitou ofenzivní nadstavbu.

Jan Košťálek vstřelil v úterý důležitý gól na 4:4, David Musil zvýšil o den později na 2:0. A nezapomínejme na příspěvek slovenského reprezentanta Petra Čerešňáka, který obstaral vítěznou trefu druhého utkání jen dvacet vteřin před koncem třetího dějství.

Podívejte se na přesnou ránu Petera Čerešňáka:

HC DYNAMO PARDUBICE @HCPCE Čerova rozhodující dělovka 20 vteřin před koncem!

Peter Čerešňák rozbouřil celou arenu a mohli jsme si užít druhé čtvrtfinálové vítězství. Stal se navíc teprve třetím zahraničním obráncem, který v extralize zaznamenal 200 kanadských bodů. Každé play off má své hrdiny! https://t.co/n6Ug3hSHDZ oblíbit odpovědět

„Pro celkový vývoj série šlo o strašně důležitý moment. Dlouho to bylo 0:0, Olomouc výborně bránila, ale nakonec se to podařilo překlopit na naši stranu,“ hodnotil po skončení čtvrtfinále Rulík.

Alespoň bodem přispělo k postupu mezi nejlepší čtyřku sedmnáct z devatenácti hráčů. Nejvíce vidět byla podle očekávání elitní útočná formace.

Sedlák sice kvůli stopce od disciplinární komise po zákroku na Jakuba Orsavu vynechal čtvrté utkání, ale i tak posbíral pět bodů (2+3). Tomáš Hyka nastřádal gól a tři asistence, David Cienciala se zapsal do statistik hned sedmkrát (1+6).

Jedna z mnoha potyček mezi olomouckými a pardubickými hokejisty.

„Někdy jsme si problémy zavinili sami, ale to tak bývá. V klíčových momentech jsme se dokázali semknout a zabrat. Ukázali jsme charakter, což je pozitivní,“ líčil spokojeně trenér Východočechů.

Nezapomněl vyzdvihnout výkony soupeře, kterého chválili i Patrik Poulíček. „Jen blázen by si myslel, že pokaždé vyhrajeme 6:0. Olomouc je zarputilá, bojuje za každého stavu. Dalo se čekat, že to bude na krev.“

Kapitán prvních semifinalistů přiznal, že roli jasného favorita série se spoluhráči bez vytáček přijali. Moc dobře si uvědomovali, že případná prohra by byla obrovským překvapením.

Hanáci sice mají za sebou povedený ročník, ale oproti ostatním týmům, které stále zůstávají ve hře, nedisponují tak kvalitním kádrem. V play off zřejmě dosáhli maxima.

Naopak Pardubice míří výš, nejvyššími ambicemi se rozhodně netají. „Pořád je tam prostor ke zlepšení. Musíme se snažit co nejvíce prodloužit čas, kdy dovedeme hrát přesně takový hokej, jaký bychom chtěli,“ poznamenal Rulík.

Jeho svěřenci se zase o krok přiblížili před sezonou stanovenému cíli. Dalo by se říct, že splnili povinnost. Ve zbývajícím průběhu play off budou čelit daleko složitějším výzvám.

Teď mají před sebou devět volných dní, dalšího soupeře zatím neznají. Pokud ale chtějí uspět a oslavit stoleté výročí od založení klubu titulem, musí si poradit s kýmkoliv.