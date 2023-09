Hlava mi pořád nakládá, přiznal Poulíček. Kapitánství se vzdát nechtěl

„Kdyby mi to někdo řekl před sezonou, tak mu budu líbat nohy, ale moje hlava neustále vytváří nějaké myšlenky. Pořád si nakládám,“ pousmál se Poulíček. „Chtěl bych se cítit ještě lépe, především v pohybu a celkovém herním projevu. Gól je pro mě za odměnu,“ dodal.

Ten zatím poslední vstřelil v neděli večer do sítě Olomouce, když v přesilovce uklidil do brány přesnou přihrávku od Lukáše Radila. Dynamo nakonec vyhrálo 3:1.

„Bez debat nás podržel hlavně Roman Will. Olomouc k utkání přistoupila skvěle, houževnatě. My jsme si zase vytvořili spoustu šancí, ale musíme je začít proměňovat trochu v klidu,“ uvědomoval si Poulíček.

Podobné věty z úst pardubických hráčů zaznívaly už před pár lety, kdy byl klub v obrovské krizi, tentokrát ale strach mít nemusí. Kádr Dynama má hloubku a může se spolehnout na všechny formace. Poulíčkovu nevyjímaje.

„Jsem rád, že nám to jde, vyhovíme si. Nejsme k sobě přehnaně kritičtí a dokážeme si vyhovět. Sedneme si a řekneme, co jeden od druhého očekáváme. Pak si vytváříme šance a jsme schopni hrát dobrý hokej,“ byl rád Poulíček.

Jemu osobně možná pomohlo i odebrání kapitánského ‚céčka‘, které nově dostal Lukáš Sedlák.

„Je to možné. Nějaký tlak i povinnosti to obnášelo a možná, že mě to svazovalo. Být kapitánem pro mě byla čest a v podstatě jsem se toho nechtěl vzdát, ale když si to zpětně promítnu, tak jsem možná měl sám přijít a říct, že je to na mě moc. Teď mám hlavu o něco lehčí a můžu se starat jen o sebe,“ přemítal třicetiletý forvard.