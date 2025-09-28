Nejsou čtyři až moc? Pardubický luxus přináší i úskalí, hvězdy se musí uskromnit

Téma defenzivy obhájců stříbra ožilo v nové sezoně velmi rychle. Úvodní kolo, desátá minuta derby proti Hradci Králové, početní převaha pěti proti třem.
A na ní vedle sebe poskládaní reprezentanti Daniel Gazda s Janem Košťálkem i kanadská posila Miguël Tourigny. Ukázka síly, při níž fanoušci okamžitě zpozorněli. To se přece často nevidí!
Na střídačce v tu chvíli postával ještě Peter Čerešňák. Nejvšestrannější a extraligou nejprověřenější z nadupaného kvarteta obránců praváků, které má Filip Pešán k dispozici.
Pro kouče příjemné starosti. Kdo by nechtěl tak široký výběr možností? Potenciálně ale vzniká delikátní záležitost, která vyžaduje pečlivější plánování a především otevřenou komunikaci.