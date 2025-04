Hvězdy stranou a Pardubice rázem září. Hořava pobavil: Sám jsem překvapený

Pardubičtí hokejisté oslavují postup do finále extraligy, v popředí stojí útočník Jan Mandát. | foto: ČTK

Jako by vysílaly signál: „Ega stranou, jsme jeden tým!“ I díky tomu dokázaly sérii s Hradcem vyhrát 4:1, pátý duel na ledě soupeře přesvědčivě 5:1.

Přitom v sezoně tak úplně nepůsobily. Zdálo se, že je v týmu možná až přílišný přetlak ofenzivně nadstandardních hráčů, co si nedokázali vždycky vyhovět.

Krize vyvrcholila na konci základní části, kdy Dynamo vyhrálo jen dva z posledních 11 zápasů.

Tato šňůra už je ale dávno zapomenuta.

Pardubice se nadechly a ze semifinalistů působí nejsilnějším dojmem. Především díky téměř neprůchodnému valu, který staví ve středním pásmu proti rozvíjejícím útokům soupeřů.

Pardubická radost z trefy Jiřího Smejkala v šestém semifinálovém utkání s Hradcem.

„Že jsou to výborní hráči, jsem věděl. Ale když jsem viděl vývoj série s Budějovicemi, nic nenasvědčovalo tomu, že se takto semknou a budou hrát tak dobře defenzivně,“ pravil trenér Miloslav Hořava.

V českém hokeji platí za odborníka právě na hru směrem dozadu. Vyloženě se nabízí, že právě on stojí za změnou pardubické hry. Že už se Pardubice nezaměřují čistě na útok a nesypou jeden gól za druhým.

Hrají přesně tak, jak potřebují. Což se ukázalo i v pátém semifinále proti Hradci. Po smolném gólu opět připomněly, jakou ofenzivní sílu mají. Daly rychlé dva góly a opět zvedly nohu z plynu. Zatáhly se a Mountfield se k šancím prakticky nemohl dostat.

Hořava ale odmítá, že by za úspěšnou strategií stál on. „Musím zdůraznit, že je to věc hráčů. Fakt na tom žádnou zásluhu nemám. Věřte mi, já sám jsem překvapený, jak hrajeme,“ pravil.

Pardubický kouč Miloslav Hořava během šestého semifinálového utkání s Hradcem Králové.

„Dobře se na nás připravili. Zápasy byly víc o systému, vznikalo méně přečíslení. A my si nedokázali vytvořit rozdílové příležitosti,“ chválil soupeře královéhradecký útočník Alex Tamáši.

Nemluvil jen o nízké efektivitě v zakončení, ale také o celkově malému počtu vstřelených branek. Vždyť Hradec za tři duely, v nichž se série rozhodovala, dal jediný gól.

„Nedokážu říct, čím to je, že jsme se takhle zlepšili. A zároveň to nechci přeceňovat. Ale hráli jsme dobře, chytře, pospolu. Zkrátka předvádíme týmové výkony,“ domnívá se pardubický útočník Roman Červenka.

Asi málokdo čekal, že právě zmíněný týmový výkon zrovna v případě Pardubic zastíní obrovský počet hvězd. Najednou nehraje vůbec žádnou roli, kolik bodů nasbírá Červenka, Smejkal, Kelemen nebo Kondelík.

Tým je zkrátka víc. A Pardubice tím nahání strach.

„Snažíme se chválit jeden druhého. Blokujeme střely, pomohli jsme si přesilovkami, zvládáme oslabení,“ popisoval Červenka.

Kelemen zase mluvil o skvělé partě, která vznikla v kabině. Ta je zatím dovedla do finále. „Ale čeká nás ještě jedna série, je potřeba se na ni připravit. A hrát v ní náš nejlepší možný hokej,“ ví Červenka.