Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tipsport extraliga 2026/27

Furch Boleslav držel. Jsem rád, že jsme to zlomili špinavým gólem, řekl Poulíček

Autor:
  20:17
Patrik Poulíček v akci před bránou Mladé Boleslavi.

Patrik Poulíček v akci před bránou Mladé Boleslavi. | foto: ČTK

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu.
Pardubický brankář Roman Will zasahuje v utkání proti Mladé Boleslavi
Pardubický útočník Jakub Lauko v šanci před Dominikem Furchem z Mladé Boleslavi
Pardubický útočník Jiří Smejkal oslavuje vstřelený gól.
5 fotografií
Během rozhovoru odběhl od týmové kabiny na parkoviště pro synka Barnabáše, jehož pak třímal v náručí, a dál uvolněně odpovídal. Dobrou náladu Patrika Poulíčka kromě nedělního vítězství nad Mladou Boleslaví (4:0) ještě umocňoval fakt, že k triumfu hokejových Pardubic v 17. kole extraligy přispěl úvodní brankou a navrch asistencí; kromě toho byl také vyhlášen nejlepším hráčem na straně Dynama.

„To je pro mě ale jenom bonus. Hlavně jsem rád, že jsem tím gólem pomohl týmu,“ svěřil se 33letý centr po zápase, v němž Pardubice posílily svoji druhou pozici v extraligové tabulce.

Shrnul byste duel s Boleslaví svýma očima?
Odpracovali jsme to. Až na pár okamžiků, kdy jsme vyrobili několik chyb a Boleslav se dostala do tlaku, jsme to zvládli. Pomohl nám skvělý výkon brankáře (Romana Willa, který udržel nulu) a myslím si, že jsme si ty body zasloužili.

Už v úvodní třetině jste soupeře přestříleli 20:4, ale nedokázali jste se prosadit. Pohrdali jste i sólovými úniky. Neříkali jste si, že už to je moc? Šancí jsme měli opravdu spoustu, ale nebyli jsme schopní puk dostat do brány. Párkrát to přitom bylo ohromně blízko, ale někdy to tak zkrátka je. Někdy je člověk schopný vypracovat si šance, tlačí se do zakončení, ale třeba o tom moc přemýšlí nebo chybí štěstíčko. Gólman Boleslavi (Dominik Furch) k tomu chytal výborně a hosty skvěle držel. Takže jsme pak byli rádi, že se to prolomilo nějakým špinavým gólem a začalo to tam padat.

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu.
Pardubický brankář Roman Will zasahuje v utkání proti Mladé Boleslavi
Pardubický útočník Jakub Lauko v šanci před Dominikem Furchem z Mladé Boleslavi
Pardubický útočník Jiří Smejkal oslavuje vstřelený gól.
5 fotografií

Ten první jste dal vy v 21. minutě.
Uklidnilo nás to. Mohli jsme víc kontrolovat hru a v dalším průběhu si ukázali si, že góly prostě dát umíme.

Váš spoluhráč Martin Kaut minule mluvil o tom, že druhé třetiny vám letos nejdou a „vypínáte“ v nich. Těší vás, že to tentokrát úplně neplatilo? Nakonec jste v prostřední části skórovali hned třikrát, i když vás po první brance podržel Roman Will...
Dovedlo nás to ke třem bodům, takže stoprocentně. Ale máme tam pasáže, kdy musíme být koncentrovanější, hrát asi trošku odpovědněji a jednodušeji. Musíme si udržet momentum zápasu, které těmito slabšími okamžiky pak ztrácíme.

Proč podle vás k tomuhle dochází? Když dáte jeden gól, tak si přece ještě nemůžete být v tu chvíli ničím jisti.
Těžko soudit, nechci to ani moc hodnotit. Možná je v tom z naší strany až moc velká lehkovážnost, nebo se snažíme hrát pořád tak, abychom si hned vytvořili další šanci. Musíme v tom být trochu trpělivější, počkat si na správný moment a nehrát každé střídání a každou situaci s tím, že musíme hned vstřelit gól.

Při gólu jste učebnicově tečoval ránu obránce Miguëla Tourignyho, vyšlo to dokonale.
Jak na mě letěl puk, tak jsem měl v hlavě už jen to, abych trochu změnil jeho dráhu a trefil bránu. Takže jsem se to snažil nějakým způsobem lehce líznout. Nevím jistě, jestli to gólman (Dominik Furch) neviděl, nebo čekal ten puk na druhou tyč, to už jsem nestihl zaznamenat.

Kromě branky jsme měl i nahrávku na gól Tomáše Noska – předtím jste čtyři kola vyšel bodově naprázdno. Je to psychická vzpruha?
Jasně. Jsem rád, že mám nějakou zpětnou vazbu a že se mi to vrací. Je to potvrzení toho, že dělám dobrou práci.

Pardubice zdolaly Boleslav, slaví i Sparta či Liberec. Třinec ovládl derby

Jak důležité jsou poslední výhry v Karlových Varech a teď s Mladou Boleslaví, jimž předcházela série tří porážek, před reprezentační pauzou?
Rozhodně nám to pomůže nám to psychicky. Do kabiny to vnese lepší náladu.

Jaký máte osobně plán do reprezentační přestávky? Nastínili vám už něco trenéři?
Ještě se o tom s námi nebavili. Máme sice nějaký tréninkový plán, ale detaily zatím nevíme. Teď bude pár dní volna na odpočinek. V té pauze se pak budeme snažit dohnat nějakou kondici a pracovat spíš objemově než kvalitativně. Je čas na fyzický objem, který do sebe potřebujeme dostat, protože teď nemáme žádný zápas a můžeme jít trochu do únavy.

Uvítáte možnost si trošku „odfrknout“? Kromě extraligy jste měli i zápasy v Lize mistrů, kde vás čeká první osmifinále ve finské Lappeenrantě až 11. listopadu.
Hodí se to hlavně z mentální stránky. Člověk si vyčistí hlavu, přijde na jiné myšlenky, dostane se i do jiného prostředí. A to je pro mě osobně, jak už jsem starší, důležitější než dřív.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 17 13 1 1 2 67:39 42
2. HC Dynamo PardubicePardubice 17 11 1 1 4 64:43 36
3. Rytíři KladnoKladno 17 7 3 3 4 53:49 30
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 17 8 2 0 7 41:33 28
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 17 8 0 2 7 45:47 26
6. HC Sparta PrahaSparta 17 7 1 2 7 45:40 25
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 17 4 6 1 6 44:42 25
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 16 6 1 4 5 44:43 24
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 2 2 6 43:42 24
10. HC Kometa BrnoKometa 16 5 3 3 5 43:43 24
11. HC Verva LitvínovLitvínov 17 6 1 1 9 36:45 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 4 2 1 10 35:57 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 16 4 1 2 9 38:52 16
14. HC OlomoucOlomouc 17 3 1 2 11 32:55 13
Zobrazit více
Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

Nejčtenější

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...

Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...

Němci zvažují, že se vzdají pořadatelství MS. Budou řešit i neudělení víz Rusům

Hokejisté Německa slaví gól Velké Británii.

Jakmile Sportovní arbitrážní soud (CAS) rozhodl o návratu Rusů na mezinárodní scénu, vydal Frank H. Lutz jasné a nesouhlasné prohlášení. Teď celou situaci okomentoval předseda Německého hokejového...

Jak Rusové změní hokej? Je jejich návrat jistý? Šest otázek a odpovědí

Čech Lukáš Klok a Rus Nikita Ljamkin v utkání Švédských hokejových her.

Zatím je otázek daleko víc než odpovědí. Mezinárodní hokej bude donucen přivítat Rusko zpět na svých šampionátech. Může s tímto verdiktem IIHF ještě bojovat? Jak se zachovají Češi a další Evropané?

Pardubice zdolaly Boleslav, slaví i Sparta či Liberec. Třinec ovládl derby

Aktualizujeme
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu.

Neděle přinesla kompletní 17. kolo hokejové extraligy. V prvním utkání dne porazily mistrovské Pardubice Mladou Boleslav 4:0. Raduje se také Sparta, která doma zdolala Litvínov 3:0, Liberec porazil...

1. listopadu 2026  14:40,  aktualizováno  20:20

Furch Boleslav držel. Jsem rád, že jsme to zlomili špinavým gólem, řekl Poulíček

Patrik Poulíček v akci před bránou Mladé Boleslavi.

Během rozhovoru odběhl od týmové kabiny na parkoviště pro synka Barnabáše, jehož pak třímal v náručí, a dál uvolněně odpovídal. Dobrou náladu Patrika Poulíčka kromě nedělního vítězství nad Mladou...

1. listopadu 2026  20:17

První ostrá reakce sponzorů. Tipsport odmítá reklamu na MS při zápasech Rusů

Pavel Zacha se raduje z gólu Davida Pastrňáka ve finále MS v hokeji 2024.

Od pátku, kdy Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) umožnila návrat Rusů do hokeje, se čeká na reakce sponzorů. Jejich postoj totiž bude mít naprosto zásadní vliv na dění. A zatímco většina z firem...

1. listopadu 2026

Němci zvažují, že se vzdají pořadatelství MS. Budou řešit i neudělení víz Rusům

Hokejisté Německa slaví gól Velké Británii.

Jakmile Sportovní arbitrážní soud (CAS) rozhodl o návratu Rusů na mezinárodní scénu, vydal Frank H. Lutz jasné a nesouhlasné prohlášení. Teď celou situaci okomentoval předseda Německého hokejového...

1. listopadu 2026  14:22

Švédové rozhodli: Bojkotovat MS kvůli Rusku nebudeme. Junioři by to ale chápali

Jacob Larsson se raduje z gólu proti Kanadě.

Jeden z hlavních odpůrců návratu Rusů do mezinárodního hokeje rozhodl. „Bojkot není cesta,“ pronesl předseda Švédské hokejové asociace Anders Larsson. Ačkoliv se názor představitelů severského státu...

1. listopadu 2026  12:19

Palát se zlepšil, kritiku vystřídala v klubu chvála: Působí soustředěně a odhodlaně

Ondřej Palát v dresu NY Islanders.

Hokejový útočník Ondřej Palát (2+2 ve 13 zápasech) už delší dobu nepatří mezi ofenzivní lídry svého týmu, jako tomu bylo dříve v Tampě. Po přesunu do New Jersey i nejnověji v dresu New York Islanders...

1. listopadu 2026  12:07

I ty můžeš zachránit život. Začíná jubilejní dvacátý ročník Sparťanské krve

Hokejová Sparta během ceremoniálu k 18. ročníku dobročinné akce Sparťanská krev...

Fanoušci hokejové Sparty mohou letos opět pomoci darováním krve. A nejen oni. Do jubilejního dvacátého ročníku akce s názvem Sparťanská krev se může zapojit úplně kdokoli. „Jsou důležitější věci než...

1. listopadu 2026  10:45

MS v hokeji žen 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češky, kde sledovat

České hokejistky se radují z gólu proti Německu.

Hokejové mistrovství světa žen se v roce 2026 uskuteční v dánských městech Herning a Esbjerg. Turnaj proběhne v netradičním podzimním termínu od 6. do 16. listopadu. Česká reprezentace vstoupí do...

1. listopadu 2026  10:40

Litvínovský šéf: Pracujeme na ozdravném plánu, musíme i na projektu stadionu

Nový provozní ředitel litvínovského hokeje Kamil Burda.

Ozdravný plán a projekt na přestavbu Hlinkova stadionu. Vize Kamila Burdy coby nového šéfa hokejového Litvínova, který chce řídit extraligový klub jako obchodní společnost. „Pro mě je zásadní,...

1. listopadu 2026  10:12

Pastrňák je třetím nejlepším střelcem historie Bostonu, Nečas zapsal dva body

Bostonský útočník David Pastrňák překonává brankáře Arvida Soderbloma z Chicaga.

Boston i díky produktivitě přihrávajícího Pavla Zachy a skórujícího Davida Pastrňáka, který se 428. trefou osamostatnil na třetím místě v klubovém pořadí střelců, završil v prodloužení obrat na 5:4...

31. října 2026  20:54,  aktualizováno  1. 11. 9:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vydařená generálka hokejistek na MS. Švýcarky v Södertälje smetly sedmi góly

České hokejistky slaví gól proti Švýcarsku.

České hokejistky porazily na Euro Hockey Tour v Södertälje nad Švýcarskem 7:2, navázaly na páteční výhru nad Finskem 4:1 a na turnaji obsadily druhé místo. Šanci na triumf v generálce na listopadové...

31. října 2026  16:41,  aktualizováno  20:39

Rozjetý Vsetín nasázel Sokolovu osm gólů, v čele první ligy navýšil náskok

Hráči Vsetína se radují z gólu v utkání se Zlínem.

Hokejisté Vsetína vyhráli v 19. kole první ligy na ledě předposledního Sokolova 8:2 a zvýšili náskok v čele tabulky před druhými Pardubicemi B na pět bodů. Záložní tým Dynama podlehl doma...

31. října 2026  20:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.