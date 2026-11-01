„To je pro mě ale jenom bonus. Hlavně jsem rád, že jsem tím gólem pomohl týmu,“ svěřil se 33letý centr po zápase, v němž Pardubice posílily svoji druhou pozici v extraligové tabulce.
Shrnul byste duel s Boleslaví svýma očima?
Odpracovali jsme to. Až na pár okamžiků, kdy jsme vyrobili několik chyb a Boleslav se dostala do tlaku, jsme to zvládli. Pomohl nám skvělý výkon brankáře (Romana Willa, který udržel nulu) a myslím si, že jsme si ty body zasloužili.
Už v úvodní třetině jste soupeře přestříleli 20:4, ale nedokázali jste se prosadit. Pohrdali jste i sólovými úniky. Neříkali jste si, že už to je moc? Šancí jsme měli opravdu spoustu, ale nebyli jsme schopní puk dostat do brány. Párkrát to přitom bylo ohromně blízko, ale někdy to tak zkrátka je. Někdy je člověk schopný vypracovat si šance, tlačí se do zakončení, ale třeba o tom moc přemýšlí nebo chybí štěstíčko. Gólman Boleslavi (Dominik Furch) k tomu chytal výborně a hosty skvěle držel. Takže jsme pak byli rádi, že se to prolomilo nějakým špinavým gólem a začalo to tam padat.
Ten první jste dal vy v 21. minutě.
Uklidnilo nás to. Mohli jsme víc kontrolovat hru a v dalším průběhu si ukázali si, že góly prostě dát umíme.
Váš spoluhráč Martin Kaut minule mluvil o tom, že druhé třetiny vám letos nejdou a „vypínáte“ v nich. Těší vás, že to tentokrát úplně neplatilo? Nakonec jste v prostřední části skórovali hned třikrát, i když vás po první brance podržel Roman Will...
Dovedlo nás to ke třem bodům, takže stoprocentně. Ale máme tam pasáže, kdy musíme být koncentrovanější, hrát asi trošku odpovědněji a jednodušeji. Musíme si udržet momentum zápasu, které těmito slabšími okamžiky pak ztrácíme.
Proč podle vás k tomuhle dochází? Když dáte jeden gól, tak si přece ještě nemůžete být v tu chvíli ničím jisti.
Těžko soudit, nechci to ani moc hodnotit. Možná je v tom z naší strany až moc velká lehkovážnost, nebo se snažíme hrát pořád tak, abychom si hned vytvořili další šanci. Musíme v tom být trochu trpělivější, počkat si na správný moment a nehrát každé střídání a každou situaci s tím, že musíme hned vstřelit gól.
Při gólu jste učebnicově tečoval ránu obránce Miguëla Tourignyho, vyšlo to dokonale.
Jak na mě letěl puk, tak jsem měl v hlavě už jen to, abych trochu změnil jeho dráhu a trefil bránu. Takže jsem se to snažil nějakým způsobem lehce líznout. Nevím jistě, jestli to gólman (Dominik Furch) neviděl, nebo čekal ten puk na druhou tyč, to už jsem nestihl zaznamenat.
Kromě branky jsme měl i nahrávku na gól Tomáše Noska – předtím jste čtyři kola vyšel bodově naprázdno. Je to psychická vzpruha?
Jasně. Jsem rád, že mám nějakou zpětnou vazbu a že se mi to vrací. Je to potvrzení toho, že dělám dobrou práci.
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Pardubice zdolaly Boleslav, slaví i Sparta či Liberec. Třinec ovládl derby
Jak důležité jsou poslední výhry v Karlových Varech a teď s Mladou Boleslaví, jimž předcházela série tří porážek, před reprezentační pauzou?
Rozhodně nám to pomůže nám to psychicky. Do kabiny to vnese lepší náladu.
Jaký máte osobně plán do reprezentační přestávky? Nastínili vám už něco trenéři?
Ještě se o tom s námi nebavili. Máme sice nějaký tréninkový plán, ale detaily zatím nevíme. Teď bude pár dní volna na odpočinek. V té pauze se pak budeme snažit dohnat nějakou kondici a pracovat spíš objemově než kvalitativně. Je čas na fyzický objem, který do sebe potřebujeme dostat, protože teď nemáme žádný zápas a můžeme jít trochu do únavy.
Uvítáte možnost si trošku „odfrknout“? Kromě extraligy jste měli i zápasy v Lize mistrů, kde vás čeká první osmifinále ve finské Lappeenrantě až 11. listopadu.
Hodí se to hlavně z mentální stránky. Člověk si vyčistí hlavu, přijde na jiné myšlenky, dostane se i do jiného prostředí. A to je pro mě osobně, jak už jsem starší, důležitější než dřív.