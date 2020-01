Pardubický kouč Razým se obul do týmu: Co si dovolujeme takhle hrát?

Moc chtěl zvítězit. Ale fanoušků Pardubic mu bylo líto Zkušený slovenský útočník Marek Hovorka prožil úspěšný návrat do Pardubic, kde začínal sezonu, ale odkud neodešel zrovna v dobrém. Už jako hráč Kladna si mohl v nedělním utkání vychutnat výhru 4:3 v prodloužení. „Jasně, emoce tam byly. Snažil jsem se je nějakým způsobem uhlídat, což se mi i dařilo, jen herně to ode mě nebylo úplně ono. Ale nevadí, nejde o mě, ale o mužstvo,“ řekl Hovorka. Kladno promarnilo vedení 3:0, ale nakonec dosáhlo alespoň na dva body díky gólu Bradyho Austina. „Ta ztráta mrzí. Rozehráli jsme zápas na tři body, teď máme dva. Na konci jsem byl za ten bod i rád. A díky bohu za ten druhý bonusový. Alespoň jsme zase odskočili Pardubicím,“ uvedl Hovorka. Na kladenského gólmana Denise Godlu padá branka, za ním Marek Hovorka. Vpravo je pardubický Vladimír Svačina a vzadu jeho spoluhráč Jan Mandát. Přes různé řeči o tom, proč nemá být nadále součástí pardubické kabiny, jichž se dočkal ve druhé polovině listopadu, neměl potřebu nějak potvrzovat, že není tak špatný hráč, jak ho Pardubice vykreslovaly.

„To vůbec. Když si tady pár lidí něco vymyslí, to je jejich problém, ne můj. Tady je ten špatný asi někdo jiný, ne Hovorka. Tohle mě tady vůbec nerozhodilo,“ ujistil pětatřicetiletý Hovorka. „Nepotřebuju nic dokazovat. Vím, jaký jsem. Myslím, že i v minulé sezoně se to ukázalo. Pardubice na tom byly špatně, nás pět nejstarších kluků tady jsme si to vzali pod svá křídla a zachránili jsme se. Teď tady zavládla spíš taková anarchie. Ale to je už jedno. Teď jsem na Kladně a jde to mimo mě, zajímají mě už jen naše výsledky,“ zdůraznil Hovorka. Kladno v Pardubicích zvítězilo po sedmi porážkách venku Netajil se však tím, jak toužil uspět. „Moc jsem chtěl v Pardubicích vyhrát, vážně moc. Na druhou stranu kvůli lidem, kteří tady chodí na hokej, mi je líto, co se kolem klubu děje. Chtěl jsem ale vyhrát za Kladno. Hrajeme o každý bod, jde nám o play off a ten zápas jsme dobře zvládli,“ pochvaloval si Hovorka. Kladno tak v pozici extraligového nováčka i nadále bojuje o desítku. Aktuálně v ní Středočeši jsou s dvoubodovým náskokem na Olomouc. „Ta desítka je hnacím motorem, sezona bez play off je neúspěšná sezona. Kladno každý podceňuje, když lidi koukli na kvalitu kádru, říkali, že jsme jasní odpadlíci, ale není to pravda. Zápas od zápasu jdeme nahoru. Pocit zahrát si play off nás hrozně žene dopředu. Máme vysoké cíle,“ řekl Hovorka. Rytíři těží především z domácích zápasů, venku dnes v Pardubicích mužstvo vyhrálo po sérii sedmi porážek v arénách soupeřů. Zdá se, že Kladenští doma těží i z úzkých rozměrů kluziště. „Myslím, že je to tak. Doma hrajeme úplně jinak, zatímco venku působíme někdy až ztraceně, když je tam větší hřiště. Víme přitom, že u nás dovedeme porazit každého, i ty nejsilnější týmy extraligy,“ konstatoval Hovorka. Mužstvo dosáhlo několika dobrých výsledků i bez legendárního útočníka Jaromíra Jágra, který chybí delší dobu v sestavě kvůli zranění. „Ono je ale znát už jen to, když přijde na střídačku. Nemusí ani hrát, ale máte ho za sebou, poradí, to taky hodně pomůže. Třeba i díky tomu odevzdáte na ledě maximum,“ prohlásil Hovorka. Potřebují ho ještě vůbec Rytíři, když minule doma porazili i rozjetý Liberec? „No jasně, že ho potřebujeme,“ smál se Hovorka. „Rozhodně chceme, aby se vrátil. Potřebujeme každého hráče, protože s každým klukem, který se vrátí z marodky, jsme jako tým silnější,“ uvedl Hovorka.