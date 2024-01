Jako doma. Kaut opět zazářil: Hodně si teď věřím... Zasloužili jsme si tři body

Prodloužení před 16 646 fanoušky na tribunách trvalo pouhých jedenáct sekund.

Kaut si převzal puk, vyrazil přes střední pásmo, přejel modrou čáru, prohodil si kotouč mezi bránícími sparťany Romanem Horákem s Jakubem Krejčíkem a zavěsil přesným švihem pod lapačku brankáře Josefa Kořenáře.

Po sebevědomé akci se trefil ve čtvrtém utkání za sebou. Za poslední týden si připsal hned sedm bodů.

Martine, kde se tak výstavní gól bere?

Vždycky to je o hlavě, jak si kdo věří. A já si teď věřím dost. Jakmile jsem puk dostal, věděl jsem, že ho chci dostat do brány.

Překonal jste gólmana Kořenáře, s nímž se asi dobře znáte z farmy v San Jose, že?

Bavili jsme se o tom, že i v Americe jsem mu pár gólů dal, ale tenhle byl asi nejcennější.

Jak se v takové formě hraje?

Určitě jsem rád, jak mi to tam teď padá, ale sezona je ještě hrozně dlouhá, to hlavní přijde až s play off.

Zápas se Spartou už vyřazovací boje dost připomínal, vypadal jak předčasné finále?

Mělo to úplně všechno, byl to opravdu takový play off zápas, ale to je ještě daleko. Pro nás to byla dobrá příprava. Hrálo se hodně přesilovek a oslabení, na která jsme se hodně soustředili, k tomu se Adam Musil porval...

Navíc fanoušci i ve středu večer takřka vyprodali O2 arenu.

Musel to pro ně být super zápas, sparťanští i pardubičtí příznivci byli skvělí. My hráči si to užili. Hlavně co předvedli naši fanoušci, to bylo neskutečné. Vnímal jsem jen je. Jsme rádi, že si našli čas a asi se kvůli nám i uvolnili z práce. Cítili jsme se jako doma.

Jak utkání hodnotíte? S dvěma body jste spokojení?

Myslím, že dvě třetiny jsme byli lepším týmem a zasloužili si tři body. Ve třetí části už jsme hráli jednoduše a všechno posílali na branku, abychom měli tlak. A mohli jsme rozhodnout už v základní hrací době. Nicméně bereme každou výhru a za dva body jsme rádi.