Umím dělat velké zákroky, věří Subban. Pardubicím chce pomoci k titulu

Marek Votke
  11:30
Může se zdát trochu šílené, že kolem instagramového účtu hokejového Dynama začal v posledních dnech kroužit P. K. Subban. Jeden z nejlepších obránců historie NHL, který mohl do té doby o pardubický klub jen těžko zavadit, byť ve městě v roce 2008 bral s Kanadou zlato na juniorském světovém šampionátu. Příspěvky Dynama však nekomentuje a nesdílí jen tak náhodou, je na nich totiž jeho bratr Malcolm – nová posila Pardubic do brankoviště.

Kanadský brankář Malcolm Subban. | foto: Profimedia.cz

„Brácha mi o Pardubicích právě kvůli tomu mistrovství trochu vyprávěl. Přijela se tehdy podívat i naše mamka, Českou republiku si oblíbili,“ pochvaloval si Malcolm Subban v prvním rozhovoru pro YouTube kanál Dynama.

Konkurence pro Willa. Za Pardubice bude chytat bratr někdejší hvězdy NHL

Přišel vytvořit tandem s Romanem Willem, Tomáše Vomáčku bylo potřeba ustálit jako jedničku B-týmu, jenž bude letos opět bojovat o přežití v první lize.

„Chci s Dynamem vyhrát titul. Znám pár lidí ze soupisky, je tu opravdu dobrý tým, který má za sebou hodně úspěchů. Na ten největší ale pořád čeká,“ nastudoval si Subban.

Jednatřicetiletého gólmana si v roce 2012 v prvním kole draftu vybrali Boston Bruins, později chytal také za Vegas, Chicago, Buffalo a Columbus. V nejlepší lize světa celkem zasáhl do 87 utkání, dalších 230 jich během osmi let přidal na farmách v AHL.

„Myslím si, že jsem brankář, který umí dělat velké zákroky. Snažím se udržet svůj tým v zápase a dát mu šanci na výhru,“ popsal Subban.

A vzhledem k tomu, že bude zastávat pozici dvojky, počítá i se svými úkoly mimo led. „Snažím se být dobrým týmovým hráčem do kabiny. Už jsem se se všemi poznal, budu se snažit pomáhat, jak jen můžu,“ slíbil Subban.

Lauko prodloužil s Pardubicemi. Věříme, že půjde dál nahoru, říká Sýkora

Na nové angažmá musel čekat přes půl roku, poslední zápas odchytal 20. dubna. „Být zase součástí nějakého týmu na ledě a zajíždět se v sezonní rutině je vážně super,“ pochvaloval si Subban.

Za jeho příchodem do Dynama stojí Jan Ludvig, klubový skaut a trenér dovedností. „Přišla mi od něj zpráva, ať mu zavolám. Povídali jsme si o téhle možnosti, pak jsem se spojil i s Petrem Sýkorou (sportovní ředitel Dynama) a domluvili jsme se,“ vysvětloval Subban.

Na pardubický led poprvé vstoupil v pondělí a premiérový extraligový start může zažít už v neděli, kdy Dynamo po reprezentační pauze nastoupí v Litvínově. Utkání s trápící se Vervou začíná už v 15.30.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Sparta PrahaSparta 23 10 3 1 9 67:56 37
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
4. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 22 9 3 2 8 63:59 35
7. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 22 10 0 4 8 56:56 34
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 22 10 1 1 10 65:61 33
10. HC OlomoucOlomouc 22 10 1 1 10 50:55 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
Vítkovice po otočce porazily Budějovice, Liberec si poradil s Olomoucí

Liberecký Martin Faško-Rudáš (vlevo) a jeho spoluhráč Adam Musil se snaží...

Hokejová extraliga je zpět, po reprezentační přestávce měla na programu dvě předehrávky. Vítkovice doma otočily souboj proti budějovickému Motoru a vyhrály 4:2, stejným výsledkem uspěl Liberec proti...

12. listopadu 2025  19:02,  aktualizováno  21:01

Co předcházelo magické čtyřstovce? Připomeňte si Pastrňákovy milníky v NHL

David Pastrňák z Boston Bruins pálí v zápase proti Toronto Maple Leafs.

Je nejlepším českým hokejistou současnosti, nenajde se téměř nikdo, kdo by neznal jméno David Pastrňák. Než si však havířovský rodák vydobyl místo mezi hvězdami NHL, musel se blýsknout řadou gólů,...

12. listopadu 2025  17:50

