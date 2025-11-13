Umím dělat velké zákroky, věří Subban. Pardubicím chce pomoci k titulu

„Brácha mi o Pardubicích právě kvůli tomu mistrovství trochu vyprávěl. Přijela se tehdy podívat i naše mamka, Českou republiku si oblíbili,“ pochvaloval si Malcolm Subban v prvním rozhovoru pro YouTube kanál Dynama.
Konkurence pro Willa. Za Pardubice bude chytat bratr někdejší hvězdy NHL
Přišel vytvořit tandem s Romanem Willem, Tomáše Vomáčku bylo potřeba ustálit jako jedničku B-týmu, jenž bude letos opět bojovat o přežití v první lize.
„Chci s Dynamem vyhrát titul. Znám pár lidí ze soupisky, je tu opravdu dobrý tým, který má za sebou hodně úspěchů. Na ten největší ale pořád čeká,“ nastudoval si Subban.
Jednatřicetiletého gólmana si v roce 2012 v prvním kole draftu vybrali Boston Bruins, později chytal také za Vegas, Chicago, Buffalo a Columbus. V nejlepší lize světa celkem zasáhl do 87 utkání, dalších 230 jich během osmi let přidal na farmách v AHL.
„Myslím si, že jsem brankář, který umí dělat velké zákroky. Snažím se udržet svůj tým v zápase a dát mu šanci na výhru,“ popsal Subban.
A vzhledem k tomu, že bude zastávat pozici dvojky, počítá i se svými úkoly mimo led. „Snažím se být dobrým týmovým hráčem do kabiny. Už jsem se se všemi poznal, budu se snažit pomáhat, jak jen můžu,“ slíbil Subban.
Na nové angažmá musel čekat přes půl roku, poslední zápas odchytal 20. dubna. „Být zase součástí nějakého týmu na ledě a zajíždět se v sezonní rutině je vážně super,“ pochvaloval si Subban.
Za jeho příchodem do Dynama stojí Jan Ludvig, klubový skaut a trenér dovedností. „Přišla mi od něj zpráva, ať mu zavolám. Povídali jsme si o téhle možnosti, pak jsem se spojil i s Petrem Sýkorou (sportovní ředitel Dynama) a domluvili jsme se,“ vysvětloval Subban.
Na pardubický led poprvé vstoupil v pondělí a premiérový extraligový start může zažít už v neděli, kdy Dynamo po reprezentační pauze nastoupí v Litvínově. Utkání s trápící se Vervou začíná už v 15.30.