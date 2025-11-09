Tipsport extraliga 2025/26

Konkurence pro Willa. Za Pardubice bude chytat bratr někdejší hvězdy NHL

Autor:
  17:25
Hokejové Pardubice ohlásily novou posilu, do extraligy přichází kanadský brankář Malcolm Subban, který má za sebou 87 zápasů v NHL. Mladší bratr někdejšího hvězdného obránce P.K. Subbana naposledy působil v minulé sezoně v nižší zámořské soutěži AHL.
„Věříme, že s Romanem Willem vytvoří vyrovnanou a stabilní dvojici,“ uvedl sportovní ředitel Petr Sýkora. Dalším gólmanem v kádru Dynama je Tomáš Vomáčka.

„Sezona je specifická, jelikož ji přeruší olympijská přestávka. Před jejím startem i po skončení máme náročný program, do kterého chceme jít se zkušenou brankářskou dvojicí. Nadále počítáme také s Tomášem Vomáčkou, který již několikrát prokázal své kvality. V této chvíli vypomůže Dynamu B, které chceme do budoucna vidět na vyšších příčkách tabulky,“ uvedl Sýkora.

Červenka podepsán. A co bratři Kašovi? Spekulace teď nejsou fér, říká Sýkora

Jednatřicetiletého Subbana čeká první evropské angažmá. V roce 2012 ho jako 24. hráče v pořadí draftoval Boston, za který pak nastoupil v NHL jen ve dvou zápasech.

Později působil ve Vegas, Chicagu, Buffalu a Columbusu, v jehož dresu se objevil v NHL naposledy v ročníku 2023/24 v jednom utkání. V uplynulé sezoně odchytal za Belleville Senators 24 zápasů v AHL.

Subban je čtvrtým Kanaďanem v týmu Pardubic po Carsenu Twarynskim, Miguelu Tourignym a Johnu Ludvigovi, který má i český pas. Jeho bratr P.K., olympijský vítěz ze Soči 2014 a držitel Norrisovy trofeje pro nejlepšího obránce NHL z roku 2013, ukončil kariéru v roce 2022.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
3. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
4. HC Sparta PrahaSparta 22 10 2 1 9 63:53 35
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 21 10 1 1 9 63:57 33
8. HC OlomoucOlomouc 21 10 1 1 9 48:51 33
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 21 8 3 2 8 59:57 32
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 20 9 0 3 8 49:50 30
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
