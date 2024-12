Pohádky i Spengler Cup se blíží. Ještě se ale soustředíme na ligu, ujišťuje Radil

„Bude to skvělé. Hokej kolem Vánoc je pro lidi vždycky příjemný zážitek, obzvlášť v Pardubicích, kde neustále nabírá na popularitě. Ještě lepší by to možná bylo mezi svátky, tam se chodí taky hodně, ale to už budeme jinde,“ usmíval se útočník Dynama Lukáš Radil právě v narážce na zmíněný pohár.

Zapomeňte ale na to, že by kvůli tomu Východočeši následující dva zápasy (Dynamo nastoupí ještě v neděli od 17 hodin v Olomouci) nějak „vychladili“. Duel s Kladnem otevírá třetí extraligovou čtvrtinu – období, o kterém se někdy říká, že v podstatě teprve začíná sezona.

„Turnaj máme všichni v hlavě, ale jsme profesionálové. Plně se soustředíme na nadcházející dva ligové zápasy,“ slíbil Radil, pro kterého půjde o teprve třetí zápas po nepříjemném říjnovém zranění na ledě Sheffieldu v Lize mistrů.

„Měl jsem docela dlouhou pauzu, ale zároveň taky dostatečnou přípravu na návrat, takže už se cítím v pohodě. Klidně bych řekl, že už je to stoprocentní, jde jen o nabrání zápasové praxe,“ přemítal Radil.

Po nucené pauze začíná hokejový kolotoč

Minimálně poslední zápas Pardubic proti Karlovým Varům však napovídá, že ani tu už řešit nemusí. Radil posbíral tři asistence a byl jedním z hlavních strůjců výhry 5:1. „Sedlo to celé lajně, Robertu Kousalovi to střílelo (dal dva góly a na jeden přihrál). Super zápas,“ ohlížel se Radil.

Kvůli zmíněné indispozici vynechal polovinu dosavadních duelů. Vlastně teprve teď se může po boku svého životního kamaráda Roberta Kousala začít chystat na pořádný hokejový kolotoč s vyvrcholením v jarních bojích o titul.

„Osobně začínám vždycky play off řešit až někde v polovině poslední čtvrtiny. Tam už je tak nějak jasné, na jaké pozici skončíme po základní části a kdo nás bude čekat ve čtvrtfinále,“ vysvětloval Radil.

Ještě před play off však přijde na řadu jiné klíčové období. Tím jsou Vánoce, které se Radil chystá strávit v rodinném kruhu sledováním pohádek. „Chci si Štědrý den užít jako každý. Letos se chystáme k manželčiným rodičům, kteří si docela zakládají na vánočních tradicích, takže to bude moc fajn,“ těšil se Radil.

Hokejového volna si jinak moc neužije. Těsně po návratu ze Spengler Cupu totiž opět plným tempem pojede extraliga, která Dynamo přivítá 3. ledna zápasem na ledě rivala Sparty Praha. A té mají Pardubice rozhodně co vracet – první vzájemné utkání Pražané vyhráli 4:0, druhé dokonce 8:1.