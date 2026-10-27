Kämpf po obratu v Pardubicích: Přidá nám na klidu. Po gólu na 1:2 jsme vycítili šanci

„Když jsme snížili na rozdíl jediného gólu (dílčí stav 1:2), ucítili jsme šanci. Jsme strašně šťastní, že domů vezeme tři body,“ radoval se Kämpf po zápase.
Dynamo přitom mělo v první třetině po trefě Košťálka v početní výhodě a Mandátově „biliárovém šťouchu“ po zemi o tyčku dobře našlápnuto; v tu chvíli to opravdu nevypadalo, že by hosté měli klást nějaký přehnaný odpor.
„My jsme do Pardubic přijeli s tím, že když budeme hrát náš hokej a dáme do toho všechno, nic není ztraceného. Což se potvrdilo. Domácí sice mohli na začátku odskočit o víc gólů, měli tam dost příležitostí, ale zastavili jsme to na 0:2,“ líčil Kämpf.
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A nejen to. Přestože jeden gól Litvínovu svým verdiktem po trenérské výzvě Pardubic „ukradl“ videorozhodčí, Jaks ho dostal v prostřední části na kontakt a dvanáct vteřin před její sirénou srovnal Sukel’. Domácí mohli hodně litovat zmařeného sóla, v němž se chvilku předtím hnal na brankáře Vervy Čajana agilní Mandát.
„Řekli jsme si, že se utkání pokusíme úplně otočit, a to se podařilo,“ poznamenal Kämpf. Zároveň připustil: „Udržet hlavu v nastavení, že zápas ani s dvoubrankovým mankem není ‚v háji‘, je samozřejmě náročné. Když sedíte na střídačce a vidíte, co se děje v obranném pásmu, není to lehké.“
Nakonec se jako rozhodující akce ukázala být ta, kterou hned v úvodu třetí dvacetiminutovky sehráli bratři Kašovi – zakončoval David. Soupeř ke konci závěrečné periody získal možnost srovnat při přesilovce 5 na 3, ale ta se mu bůhvíjak nepovedla.
„Abych byl upřímný, já byl v tu chvíli hlavně rád, že si můžu na střídačce odpočinout. Žádné velké nervy jsem proto neměl,“ komentoval Kämpf pro své mužstvo kritickou situaci na ploše.
Po návratu do extraligy z Washingtonu v NHL 31letý útočník dostává výrazný prostor, třeba s Dynamem odehrál skoro 24 minut.
„Pořád si trochu zvykám,“ připustil Kämpf. „Nezbývá než poctivě regenerovat a připravit se na další zápasy. Ale samozřejmě - hokej hrajeme proto, abychom byli na ledě co nejvíc. Pro tělo je to sice záhul a s přibývajícím věkem už to cítím, ale snažím se nachystat tak, abych odevzdal maximum,“ doplnil.
Při nedávných výhrách nad Vary a s Plzní vstřelil vždy po gólu, k tomu si jak proti karlovarské Energii, tak i při porážce v Brně s Kometou připsal asistenci. V Pardubicích sice vyšel naprázdno, ale dobrý týmový výkon i další posun tabulkou z 11. příčky na 8. mu to bohatě vynahradil.
„Budeme mít o něco větší klid,“ kvitoval Kämpf. „Doufám, že body z Pardubic v příštích kolech potvrdíme. Musíme zase padat do střel a bojovat.“