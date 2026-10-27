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Tipsport extraliga 2026/27

Kämpf po obratu v Pardubicích: Přidá nám na klidu. Po gólu na 1:2 jsme vycítili šanci

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  22:33

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Litvínovský David Kämpf v obležení pardubických hokejistů. | foto: ČTK

Jeho bodová série z předchozích kol sice v Pardubicích skončila, přesto byl litvínovský hokejový útočník David Kämpf po zápase s mistrovským Dynamem velmi spokojený. Verva na ledě favorita otočila skóre pro sebe na finálních 3:2.

„Když jsme snížili na rozdíl jediného gólu (dílčí stav 1:2), ucítili jsme šanci. Jsme strašně šťastní, že domů vezeme tři body,“ radoval se Kämpf po zápase.

Dynamo přitom mělo v první třetině po trefě Košťálka v početní výhodě a Mandátově „biliárovém šťouchu“ po zemi o tyčku dobře našlápnuto; v tu chvíli to opravdu nevypadalo, že by hosté měli klást nějaký přehnaný odpor.

„My jsme do Pardubic přijeli s tím, že když budeme hrát náš hokej a dáme do toho všechno, nic není ztraceného. Což se potvrdilo. Domácí sice mohli na začátku odskočit o víc gólů, měli tam dost příležitostí, ale zastavili jsme to na 0:2,“ líčil Kämpf.

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A nejen to. Přestože jeden gól Litvínovu svým verdiktem po trenérské výzvě Pardubic „ukradl“ videorozhodčí, Jaks ho dostal v prostřední části na kontakt a dvanáct vteřin před její sirénou srovnal Sukel’. Domácí mohli hodně litovat zmařeného sóla, v němž se chvilku předtím hnal na brankáře Vervy Čajana agilní Mandát.

„Řekli jsme si, že se utkání pokusíme úplně otočit, a to se podařilo,“ poznamenal Kämpf. Zároveň připustil: „Udržet hlavu v nastavení, že zápas ani s dvoubrankovým mankem není ‚v háji‘, je samozřejmě náročné. Když sedíte na střídačce a vidíte, co se děje v obranném pásmu, není to lehké.“

Nakonec se jako rozhodující akce ukázala být ta, kterou hned v úvodu třetí dvacetiminutovky sehráli bratři Kašovi – zakončoval David. Soupeř ke konci závěrečné periody získal možnost srovnat při přesilovce 5 na 3, ale ta se mu bůhvíjak nepovedla.

„Abych byl upřímný, já byl v tu chvíli hlavně rád, že si můžu na střídačce odpočinout. Žádné velké nervy jsem proto neměl,“ komentoval Kämpf pro své mužstvo kritickou situaci na ploše.

Po návratu do extraligy z Washingtonu v NHL 31letý útočník dostává výrazný prostor, třeba s Dynamem odehrál skoro 24 minut.

Litvínovský David Kämpf přijíždí za slavícími spoluhráči během duelu v Pardubicích.

„Pořád si trochu zvykám,“ připustil Kämpf. „Nezbývá než poctivě regenerovat a připravit se na další zápasy. Ale samozřejmě - hokej hrajeme proto, abychom byli na ledě co nejvíc. Pro tělo je to sice záhul a s přibývajícím věkem už to cítím, ale snažím se nachystat tak, abych odevzdal maximum,“ doplnil.

Při nedávných výhrách nad Vary a s Plzní vstřelil vždy po gólu, k tomu si jak proti karlovarské Energii, tak i při porážce v Brně s Kometou připsal asistenci. V Pardubicích sice vyšel naprázdno, ale dobrý týmový výkon i další posun tabulkou z 11. příčky na 8. mu to bohatě vynahradil.

„Budeme mít o něco větší klid,“ kvitoval Kämpf. „Doufám, že body z Pardubic v příštích kolech potvrdíme. Musíme zase padat do střel a bojovat.“

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 14 12 0 1 1 58:31 37
2. HC Dynamo PardubicePardubice 15 9 1 1 4 56:41 30
3. Rytíři KladnoKladno 15 6 3 2 4 44:41 26
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 15 8 0 2 5 43:40 26
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 15 7 2 0 6 36:27 25
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 2 1 6 40:38 23
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 14 6 0 4 4 38:36 22
8. HC Verva LitvínovLitvínov 15 6 1 1 7 34:39 21
9. HC Kometa BrnoKometa 14 4 3 2 5 37:37 20
10. HC Škoda PlzeňPlzeň 15 3 5 1 6 34:35 20
11. HC Sparta PrahaSparta 15 5 1 2 7 38:39 19
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 4 2 1 8 34:49 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 14 3 1 2 8 34:47 13
14. HC OlomoucOlomouc 15 2 1 2 10 26:52 10
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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