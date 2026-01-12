Tipsport extraliga 2025/26

Konečně jsme utnuli bídnou sérii, těšilo Willa. Neuznaný nájezd mu nevysvětlili

V základní hrací době soupeři lapil dvacet střel včetně jednoho trestného střílení. V prodloužení další čtyři a navrch i všech pět nájezdů v závěrečném rozstřelu. Především díky gólmanovi Romanu Willovi hokejisté extraligových Pardubic na čtvrtý pokus porazili Liberec.
Pardubický gólman Roman Will zasahuje proti libereckému Filipu Sandbergovi.

Pardubický gólman Roman Will zasahuje proti libereckému Filipu Sandbergovi. | foto: ČTK

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu.
Pardubický gólman Roman Will v utkání proti Liberci.
Pardubický gólman Roman Will zasahuje proti Adamu Musilovi z Liberce.
Pardubický útočník Roman Červenka v šanci před brankářem Petrem Kváčou z Liberce
6 fotografií

Těžko se divit tomu, že byl brankář Dynama po vítězství 2:1 na nájezdy nad Bílými Tygry vyhlášen domácí hvězdou utkání.

„Liberec má velmi dobrý tým, spoustu šikovných hráčů. Přijde mi, že proti nám vždycky hrají sebevědomě, dovolí si, předvádějí slušný hokej. Pokaždé to je užitečný test,“ řekl Will po utkání.

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Až dosud se vám v aktuální sezoně proti němu vůbec nedařilo.
Tohle byl takový play off zápas, i když to zní jako klišé. Tahalo se to až do konce. Dva body jsou cenné a těší mě, že jsme tu nepříznivou bilanci v základní části s nimi utnuli a není to 0:4 na zápasy.

Sandbergův finální liberecký nájezd nebyl po kontrole na videu uznán. Víte proč?
Žádné vysvětlení jsem nedostal. Ale cítil jsem, že puk jde přese mne do brány, a jak na mě protihráč spadl, už jsem s tím nemohl nic dělat, dochytat to.

Nájezdy vám v poslední době jdou, včetně pátečního derby s Hradcem (3:4N) jste jich zlikvidoval 11 ze 12.
S trenérem gólmanů se tomu hodně věnujeme. Jsem rád, že to pomohlo k našemu vítězství.

Pardubický gólman Roman Will zasahuje proti Adamu Musilovi z Liberce.

Už ve třetí třetině jste úspěšně čelil trestnému střílení a dalšímu nájezdu z brejku, což určitě prospělo vašemu sebevědomí.
Samozřejmě, každý takový zákrok vám jej dodá. Vážím si toho, že jsme to zvládli.

Chvíli nato jste ale přece jen inkasoval z hole Ahaca...
Mě mrzí spíš to, že se ten gól typově opakuje. V Hradci jsme podobné přes clonu dostali dva. Musíme to zlepšit.

Jak jste jinak viděl práci týmu v obraně? Ustáli jste i řadu oslabení.
Ta jsme hráli výborně, naši kluci jsou psi obranáři — padají do střel a spoustu toho vyblokují. Hodně mi pomáhají. Víme, že tohle pak může v play off rozhodovat. A myslím, že se v tom hodně zlepšujeme, jsme aktivní, po protihráčích jdeme.

Pardubický gólman Roman Will v utkání proti Liberci.

V prodloužení jste se navíc museli bránit ve třech proti čtyřem.
Nedávno jsme tomuhle čelili ve Varech, ty na nás zkusily variantu pět na tři, když odvolaly gólmana. Čekal jsem, zda to nepřijde i teď. Ale odehráli jsme to parádně pozičně, ani nevím, zda měl Liberec nějakou větší šanci. Hodně jsme mu to ztížili.

Vaše bodová série pokračuje, trvá už 13 zápasů.
Jsem za to fakt vděčný, protože tabulka je našlapaná. Vždycky jen slyším, že je někdo druhý, pak osmý a pak zase druhý... Každý bod je extrémně důležitý, může hrát roli.

Program je teď natěsnaný. Jak se cítíte?
Dobře. Přišel Malcolm Subban, ale pak se zranil, to jsou věci, které neovlivním. Snažím se na každé utkání připravit, jak nejlépe dovedu, a pomoci klukům solidním výkonem. Chci si udržet vysokou úroveň.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 40 21 4 6 9 125:90 77
2. HC Oceláři TřinecTřinec 41 19 6 1 15 124:103 70
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 39 18 3 7 11 109:78 67
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 40 19 3 3 15 101:103 66
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 39 17 6 1 15 104:95 64
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 39 17 2 6 14 98:93 61
7. HC Sparta PrahaSparta 38 16 4 3 15 117:101 59
8. HC Kometa BrnoKometa 40 16 3 5 16 110:109 59
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 43 16 4 3 20 113:130 59
10. HC OlomoucOlomouc 41 17 3 2 19 97:116 59
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 39 15 5 3 16 105:104 58
12. Rytíři KladnoKladno 41 13 4 5 19 104:115 52
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 39 12 3 4 20 78:108 46
14. HC Verva LitvínovLitvínov 41 11 3 4 23 91:131 43
Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Winnipeg těsně přehrál New Jersey, do akce nastupuje Pastrňák

Aktualizujeme
Útočník Nico Hischier z New Jersey se raduje z gólu v utkání proti Winnipegu.

V úvodním nedělním zápase hokejové NHL Winnipeg porazil těsně 4:3 New Jersey. Rozdílovou branku Jets vstřelil v 47. minutě útočník Pearson. V dalším předehrávaném duelu Boston hostí Pittsburgh. Do...

11. ledna 2026  22:51,  aktualizováno  23:12

Vedoucí Slavia doma neuspěla s hokejovým Zlínem, padla i druhá Jihlava

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Vedoucí Slavia v první hokejové lize po dramatické koncovce podlehla doma Zlínu 3:5. Na vlastním ledě překvapivě prohrála také druhá Jihlava, která utrpěla porážku 2:4 s poslední Porubou. Počtvrté za...

11. ledna 2026  21:28

Pešout končí v Chomutově, klub dočasně povede extraligový rekordman Hübl

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Trenérská rošáda v hokejovém Chomutově. Na střídačce ambiciózního prvoligového týmu končí po třech letech Martin Pešout, předposlední mužstvo tabulky prozatím přebírá výkonný manažer Viktor Hübl.

11. ledna 2026  21:24

Varaďa supěl, Robins po hattricku chválil Plekance: Jeden z nejchytřejších v hokeji

Kladno, 11.1. 2026, Rytíři Kladno - Vítkovice, hokejová extraliga. Tristen...

Má tři starty v NHL za San Jose Sharks, skutečným žralokem je však v Kladně. Kanadsko-britský hokejový útočník Tristen Robins hattrickem rozklížil Vítkovice při nedělní demolici 8:1, přestože první...

11. ledna 2026  21:05

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  20:30

Stříbrní mladíci Kubiesa a Sikora šli hned z letadla do hry, pomohli porazit Spartu

Třinečtí útočníci Petr Sikora a Marko Daňo bojují před brankou Sparty s...

Potleskem a transparentem s poděkováním uvítali fandové třineckých hokejistů útočníky Petra Sikoru a Matěje Kubiesu, kteří se v pátek vrátili z mistrovství světa hráčů do 20 let se stříbrnými...

11. ledna 2026  20:06

Sparta hlásí posilu do obranných řad. Ze Švédska přichází reprezentant Knot

Obránce Ronald Knot se stává novou posilou hokejové Sparty.

Před klíčovou fází extraligové sezony vítá hokejová Sparta novou posilu. Ze švédského Färjestadu přichází zkušený obránce a reprezentant Ronald Knot. V klubu podepsal dlouholetý kontrakt.

11. ledna 2026

Výjimečné utkání. Po dvaceti letech navazuje Pastrňák na české velikány v NHL

David Pastrňák vymýšlí s pukem na holi útočnou akci.

Vskutku zábavná podívaná. Nevšední a pro Čechy báječně radostná. V příjemných sobotních devatenáct hodin středoevropského času jste mohli usednout k televizi a pustit si zápas NHL mezi Bostonem a New...

11. ledna 2026  18:06

Dřinu nelze ošidit. Kouč českých hvězd o cvičení, vzdělávání i nemoci dcery

Premium
Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...

Začínal v malé posilovně. Trénoval lidi zadarmo, získával klientelu. Střih. O deset let později patří budějovický kouč Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...

11. ledna 2026

Skvělý Pastrňák šestkrát asistoval, Zacha slavil premiérový hattrick

Bostonský útočník David Pastrňák (vpravo) a Jonny Brodzinski z New Yorku Rangers

Sobotní program hokejové NHL otevřela kanonáda Bostonu proti Rangers. Drtivý výsledek 10:2 pro Bruins režíroval svým novým osobním rekordem díky neuvěřitelným šesti asistencím David Pastrňák. Pozadu...

10. ledna 2026,  aktualizováno  11. 1. 9:07

Rád tvořím hru, řekl Pastrňák po šesti asistencích. Zápisem vyrovnal legendy

Bostonský útočník David Pastrňák (vpravo) a Jonny Brodzinski z New Yorku Rangers

Předvedli nevídanou kanonádu, kterou podtrhly unikátní výkony jednotlivých hráčů. Hokejisté Bostonu se při demolici New York Rangers (10:2) mohli tradičně spolehnout i na Davida Pastrňáka, jenž si...

11. ledna 2026  8:28

