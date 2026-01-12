Konečně jsme utnuli bídnou sérii, těšilo Willa. Neuznaný nájezd mu nevysvětlili

Těžko se divit tomu, že byl brankář Dynama po vítězství 2:1 na nájezdy nad Bílými Tygry vyhlášen domácí hvězdou utkání.
„Liberec má velmi dobrý tým, spoustu šikovných hráčů. Přijde mi, že proti nám vždycky hrají sebevědomě, dovolí si, předvádějí slušný hokej. Pokaždé to je užitečný test,“ řekl Will po utkání.
Až dosud se vám v aktuální sezoně proti němu vůbec nedařilo.
Tohle byl takový play off zápas, i když to zní jako klišé. Tahalo se to až do konce. Dva body jsou cenné a těší mě, že jsme tu nepříznivou bilanci v základní části s nimi utnuli a není to 0:4 na zápasy.
Sandbergův finální liberecký nájezd nebyl po kontrole na videu uznán. Víte proč?
Žádné vysvětlení jsem nedostal. Ale cítil jsem, že puk jde přese mne do brány, a jak na mě protihráč spadl, už jsem s tím nemohl nic dělat, dochytat to.
Nájezdy vám v poslední době jdou, včetně pátečního derby s Hradcem (3:4N) jste jich zlikvidoval 11 ze 12.
S trenérem gólmanů se tomu hodně věnujeme. Jsem rád, že to pomohlo k našemu vítězství.
Už ve třetí třetině jste úspěšně čelil trestnému střílení a dalšímu nájezdu z brejku, což určitě prospělo vašemu sebevědomí.
Samozřejmě, každý takový zákrok vám jej dodá. Vážím si toho, že jsme to zvládli.
Chvíli nato jste ale přece jen inkasoval z hole Ahaca...
Mě mrzí spíš to, že se ten gól typově opakuje. V Hradci jsme podobné přes clonu dostali dva. Musíme to zlepšit.
Jak jste jinak viděl práci týmu v obraně? Ustáli jste i řadu oslabení.
Ta jsme hráli výborně, naši kluci jsou psi obranáři — padají do střel a spoustu toho vyblokují. Hodně mi pomáhají. Víme, že tohle pak může v play off rozhodovat. A myslím, že se v tom hodně zlepšujeme, jsme aktivní, po protihráčích jdeme.
V prodloužení jste se navíc museli bránit ve třech proti čtyřem.
Nedávno jsme tomuhle čelili ve Varech, ty na nás zkusily variantu pět na tři, když odvolaly gólmana. Čekal jsem, zda to nepřijde i teď. Ale odehráli jsme to parádně pozičně, ani nevím, zda měl Liberec nějakou větší šanci. Hodně jsme mu to ztížili.
Vaše bodová série pokračuje, trvá už 13 zápasů.
Jsem za to fakt vděčný, protože tabulka je našlapaná. Vždycky jen slyším, že je někdo druhý, pak osmý a pak zase druhý... Každý bod je extrémně důležitý, může hrát roli.
Program je teď natěsnaný. Jak se cítíte?
Dobře. Přišel Malcolm Subban, ale pak se zranil, to jsou věci, které neovlivním. Snažím se na každé utkání připravit, jak nejlépe dovedu, a pomoci klukům solidním výkonem. Chci si udržet vysokou úroveň.