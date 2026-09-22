Fanoušci mohli být na infarkt. Ale zvládli jsme to, ulevil si Pytlík po skalpu Dynama

„Na konci jsme si to trochu ztížili, ale bylo to odmakané. Potřebovali jsme nějaké body, takže jsme rádi za výhru,“ uvedl 24letý forvard po výsledku 5:4 pro hosty. „Dokázali jsme si, že můžeme hrát i s takhle silnými soupeři a že máme dobrý mančaft,“ pochvaloval si Pytlík dále.
Čím to, že jste se takhle chytil zrovna na stadionu největšího extraligového favorita?
Popravdě ani nevím. Nějaké příležitosti jsem měl i v předchozích utkáních, ale napadalo to tam až teď. S Muskou a Fašem (parťáky z lajny Adamem Musilem a Martinem Faško-Rudášem) se mi hrálo skvěle. Zvládli jsme to i jako tým, jsem za to rád. Příště budeme mít větší sebevědomí.
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Většinu utkání jste měli navrch, soupeře jste nutili k častým ztrátám.
Když jsme hráli třeba s Plzní, vypadalo to dobře, ale v koncovce jsme byli slabí. Tentokrát to naštěstí bylo lepší. Drželi jsme styl hokeje, který chceme předvádět.
Proti Dynamu se vám hodně dařilo i v loňské sezoně. Věříte si na ně?
Radši nebudu nic říkat, abych to nezakřikl (úsměv).
Jak nervózní byly poslední dvě a půl minuty, kdy se Dynamo dvakrát přiblížilo na kontakt?
Bylo to dramatické, někteří fanoušci z toho mohli mít infarkt... Dopustili jsme se tam pár chybek, ale poradili jsme si. Těžký konec, moc nevím, co k tomu dál říct. Vážím si, že jsme to ubojovali. Domácí pak do toho dali všechno, pár gólů jim tam spadlo. Ale bereme body, to se počítá.
Nelitovali jste po první třetině, že jste vedli jen 1:0? Před vaším úvodním gólem jste zahodili několik tutovek, mohlo to být určitě klidnější.
Jo, šancí tam bylo dost. Kdybychom měli větší náskok, hrálo by se nám snáz. Když jsme pak šli do tří, vypadalo to trochu bledě.
S tím zdvojeným oslabením se vaše mužstvo popasovalo bravurně.
Kluci odvedli perfektní práci, Pardubice mají přesilovky šíleně silné. Udělali jsme tam dva fauly a na trestné se mi nesedělo moc dobře, byl jsem z toho zpocený. Podržel nás i Kvákin (brankář Petr Kváča), vychytal spoustu střel.
Jak moc to pomůže po porážkách v Plzni a doma s Kladnem?
Vyhrát v Pardubicích asi povzbudí každého, zvlášť když mají takovou sestavu jako letos. Ale za vítězství jsme si šli, nechtěli jsme prohrát potřetí v řadě.
Byli jste trochu pod tlakem?
Nikdo ho na nás neházel, ale chcete vyhrávat, rozjet začátek sezony dobře. Vyplatila se nám tvrdá práce. Takové zápasy jsou přesně pro nás, bylo to vyhrocené, diváci parádně fandili, byli jsme ve správném laufu.