Pardubičtí hokejisté chtějí odčinit prohry, budou děkovat záchranářům

„Dynamo je více než hokej a v rámci toho bychom rádi poděkovali všem složkám záchranného sboru. Jsou součástí našeho každodenního života a obzvlášť v této nelehké době si naše poděkování zaslouží,“ mínil sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický na webu organizace.

Klub při slavnostním večeru představí celkem osm lidí z řad zdravotníků, armády i policie spolu s jejich inspirativními příběhy, které posléze zveřejní na svém webu či ve druhém čísle nově vzniklého magazínu Dynamo, které by mělo vyjít v prosinci.

Ovšem to hlavní, co bude očkované fanoušky, kteří budou moci na zápas přijít, zajímat, bude výkon hráčů na ledě. A tam potřebují Pardubice zabrat. V tabulce jim sice stále patří na první pohled pěkná třetí pozice, prohrály však poslední dvě utkání v řadě.

Po zpackaném derby s Hradcem před reprezentační přestávkou (3:4 po prodloužení), přišlo koncem minulého týdne další nepovedené utkání na ledě Karlových Varů, kde Dynamo prohrálo 1:4, a jeho kapitán Jakub Nakládal se hodně zlobil. Štvaly ho především nesmyslné přihrávky, ze kterých potom pramenily brejky soupeře.

„Nevím, kolik Vary měly nájezdů. Snad deset? To jsem ještě ve své kariéře nezažil, aby soupeř měl tolik přečíslení dva na jednoho a nespočet dalších úniků,“ kabonil se Nakládal v pozápasovém rozhovoru na klubovém webu.

Sám měl ještě za stavu 1:0 pro domácí jednu takovou možnost. Ve 21. minutě naskočil z trestné lavice rovnou do úniku, Vladislava Habala však nepřekonal.

„Vyřešil jsem to špatně. Neměl jsem takovou rychlost a viděl jsem, že mě stíhá obránce. Střela mi navíc vůbec nesedla tak, jak jsem chtěl, takže jsem trefil pouze brankáře do betonu,“ popisoval Nakládal. Situace byla potom pro Nakládala dvakrát nepříjemná, jelikož po nepovedené akci zůstal ležet na zemi a na střídačku mu museli pomáhat spoluhráči.

„Ještě jsem se snažil o dorážku, jenže hráč Varů mě sekl do kolena. Bohužel trefil nějaký nerv a úplně mi vypnula noha, právě to koleno. Nemohl jsem se postavit, ale zase nic tak hrozného to není, potom už to bylo lepší,“ ulevilo se Nakládalovi, jenž byl před časem v uniformě hasiče prezentován jako jedna z tváří úterní chystané akce Dynamo děkuje.