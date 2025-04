K nervozitě se ještě přidala smůla, zlámané hole a školácké chyby při zacházení s pukem.

Naději na překvapivý zisk titulu pozdržel nenáviděný muž z Pardubic. Do úterý, kam se na sedmý zápas finále přesune po výhře Dynama 5:1 a srovnání série na 3:3.

„Sedlák je...“ Vy víte co, že?

Žádný jiný hráč se netěší podrobnější pozornosti hlediště i soupeřů na ledě.

„Dneska jsem s ním šel na zimák a koukal jsem, kolik si toho od lidí na ulici vyslechl. Nejsou to hezký věci,“ vyprávěl později jeho spoluhráč Jáchym Kondelík. „Ptal jsem se ho, že nevím, jak to zvládá. Říkal, že kdyby si z toho měl něco dělat, nemůže hrát hokej.“

„Půjdu po něm,“ vzkazoval mu i veřejně brněnský provokatér Kristián Pospíšil. Ti dva si absolutně nic nedarují.

Jenže zatímco Pospíšil jen mírnil výsledek, Sedlák dal rozhodující góly. A ke vzteku domácích dvakrát zaskočil elitní brněnskou přesilovou formaci.

Poprvé už v první třetině vyrazil vpřed Jáchym Kondelík, fešnou kličkou mezi nohama proklouzl skrz dva naivní obránce a zkusil zasunout. Sedlák vjel úplně bez problémů mezi pětici (!) domácích hráčů a z druhé vlny skóroval. Puk se prostě válel v brankovišti.

„Ani jsem nepočítal, že mě bude dojíždět. Čekal jsem, že půjde střídat. Sedlo tam ale přilétl a vzal to i s gólmanem. Takhle se to v play off dělá!“ chválil Kondelík.

Podruhé si Sedlák – bývalý hráč Colorada či Columbusu – povodil obránce Jana Ščotku, který neudržel kotouč na modré čáře. Klička do bekhendu... A zavěsil.

Brnu vstřelil ve finále už pátý gól, navíc k nim má tři asistence. Klíčový muž série, jenž po hrozivém pádu na hlavu v semifinále proti Hradci neměl vůbec jisté, zda se ještě na led vrátí.

Pardubičtí hokejisté se radují ze vstřelené branky v šestém finále proti Brnu.

„Jestli Lukáš dneska potvrdil roli lídra? On je prostě součást týmu, příště to může vzít na sebe někdo jiný. Já to takhle neberu,“ vykládal kouč Miloslav Hořava.

A vyloučil, že by Sedlákovi jakkoli radil, aby krotil své emoce na ledě směrem k rozhodčím. V neděli jste totiž žádné průpovídky ani gesta neviděli. „Nechávám to zcela na něm,“ řekl Hořava.

Z hlediště všechno sledoval štáb národního týmu v čele s Radimem Rulíkem. Určitě nemají radost, že se finalisté budou bít v nejdelší možné sérii, už by rádi přivítali potenciální reprezentanty na kempu a chystali si je pro mistrovství světa.

Na druhou stranu je musí Sedlákovy výkony náramně těšit. Vždyť dost možná bude vzhledem k absenci centrů z NHL klíčovým útočníkem. Společně s dalšími spoluhráči.

Kapitán Pardubic Lukáš Sedlák se chystá na vhazování během šestého finále.

Pardubice v neděli předvedly suverénní výkon odpovídající jménům na soupisce. Takový, jaký zajišťuje tituly.

„Hráli jsme o život. Jdeme po sobě, je to vyhrocený, to je dobře. Baví mě zápasy doma i venku. Parádní! Po sérii si určitě podáme ruce a nebude mezi námi žádná zlá krev,“ tuší Kondelík.

Ale aby také je v úterý doma nepřepadla ta tíha okamžiku. Sedmé finále zažilo Dynamo i loni s Třincem. A navzdory předpokladům v něm vyhořelo.