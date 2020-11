Pardubice začínají spolupracovat s Kladnem. Zahraje si za ně i Jágr?

16:59

Pardubický obránce Stěpan Zacharčuk bude hostovat v prvoligovém Kladně. Nebyla by to zpráva dne, kdyby si pro statného ruského beka nepřijel na východ Čech sám Jaromír Jágr. Jak řekl pro iDNES.cz majitel Dynama Petr Dědek, je to zárodek většího propojení mezi oběma kluby.