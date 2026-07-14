Pardubice? Jednali jsme, ale zvolil jsem Spartu. Přicházím jako střelec, ví Blümel

Sedmnáct zápasů v NHL, 255 v AHL. Další zatím nepřidáte, ale ještě jste doufal, ne?
Čekal jsem na jednocestný kontrakt, cítil jsem, že bych tam ještě něco mohl dokázat. Ale jak se otevřel trh s volnými hráči, sice nějaké nabídky přišly, ale nebylo to ono. Vyhodnotil jsem si týmy, jakou bych měl šanci dostat se nahoru, jenže už mě zaškatulkovaly jako hráče pro AHL.
A to jste nechtěl.
Podepisovali by mě jako lídra pro AHL, ale to já nechtěl, potřeboval jsem něco změnit.
Takže extraliga.
Hrozně se zvedla, přitom když se v sezoně bavím s Američany, pořád o ní moc nevědí. Stále řeší Finsko a Švédsko. Já se ale díval i do jiných zemí a extraliga mi vyšla nejlépe.
Byl o vás velký zájem, hodně vás chtělo Kladno, mluvil jste s Pardubicemi... Mohl jste si vybírat.
Pár nabídek přišlo. Hodně mi pomohlo, že jsem mluvil s trenéry některých týmů, to pro mě bylo hodně důležité, protože jsem chtěl vědět, co se mnou plánují.
Samozřejmě jsem se s Pardubicemi bavil, jenže... Už měly podepsané hráče, tak jsem se rozhodl, že se budu dívat jinde. A jsem rád, že jsem to udělal.