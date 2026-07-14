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Pardubice? Jednali jsme, ale zvolil jsem Spartu. Přicházím jako střelec, ví Blümel

Robert Rampa
  17:00

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Matěj Blümel se stává novou posilou hokejové Sparty. | foto: HC Sparta Praha

Hokejová Sparta konečně oznámila svou hlavní letní posilu. „Na tlak jsem připravený,“ říká útočník Matěj Blümel pro iDNES.cz. Do poslední chvíle čekal na nabídku z NHL, pořádná šance ale po angažmá v Dallasu a Bostonu nepřišla. A tak se nám zase umocňuje rivalita mezi pražským klubem a Pardubicemi, odkud Blümel za moře odcházel. Sám si ale vyhodnotil, že nabídka Sparty je lepší.

Sedmnáct zápasů v NHL, 255 v AHL. Další zatím nepřidáte, ale ještě jste doufal, ne?
Čekal jsem na jednocestný kontrakt, cítil jsem, že bych tam ještě něco mohl dokázat. Ale jak se otevřel trh s volnými hráči, sice nějaké nabídky přišly, ale nebylo to ono. Vyhodnotil jsem si týmy, jakou bych měl šanci dostat se nahoru, jenže už mě zaškatulkovaly jako hráče pro AHL.

A to jste nechtěl.
Podepisovali by mě jako lídra pro AHL, ale to já nechtěl, potřeboval jsem něco změnit.

Takže extraliga.
Hrozně se zvedla, přitom když se v sezoně bavím s Američany, pořád o ní moc nevědí. Stále řeší Finsko a Švédsko. Já se ale díval i do jiných zemí a extraliga mi vyšla nejlépe.

Byl o vás velký zájem, hodně vás chtělo Kladno, mluvil jste s Pardubicemi... Mohl jste si vybírat.
Pár nabídek přišlo. Hodně mi pomohlo, že jsem mluvil s trenéry některých týmů, to pro mě bylo hodně důležité, protože jsem chtěl vědět, co se mnou plánují.

Samozřejmě jsem se s Pardubicemi bavil, jenže... Už měly podepsané hráče, tak jsem se rozhodl, že se budu dívat jinde. A jsem rád, že jsem to udělal.

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Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

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