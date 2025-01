V Pardubicích se přiostřuje. V trénincích po sobě pěkně jdeme, těší Kondelíka

10:28

Na hokejistech pardubického Dynama je znát, že pomalu přepínají do pohotovostního režimu. Do play off zbývají necelé dva měsíce a je potřeba přivyknout novému hernímu systému, který týmu šije na míru kouč Miloslav Hořava. Zapomeňte, že by se hráči chodili na dopolední tréninky jen tak na hodinku sklouznout, jede se pěkně zostra.