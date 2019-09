Na zvrat v derby proti Hradci Králové chyběly Pardubicím síly

Jestli něco nelze pardubickým hokejistům ve v nedělním zápase vytknout, tak to byla snaha. Dřeli, bruslili a dlouhou dobu byli v tomhle aspektu favorizovanému soupeři vcelku vyrovnaným partnerem. V kombinacích i v nebezpečnosti zakončení však byl znatelný rozdíl, i když se to ve finálním skóre příliš neprojevilo.

Kometa srazila Spartu, v derby slaví Hradec. Kladno má první bod Všechny zápasy 4. kola extraligy

Pečeť tomuhle faktu dodala početní výhoda zhruba v půlce závěrečné periody, jež přitom pro domácí Dynamo měla být ideální možností ke srovnání. Za celé dvě minuty se dostalo do útočného pásma snad jen na deset vteřin, než ztratilo puk! Pak je ve čtyřech zamkl Hradec a div, že nepojistil náskok.

„Proměnili jsme málo přesilovek, jenom jednu,“ komentoval po utkání bídnou statistiku 1 ze 7 asistent trenéra HC Dynamo Pardubice Radek Bělohlav. A pokračoval: „Myslím, že utkání se rozhodlo ve druhé třetině, kdy jsme měli pět vyloučených. Jednak jsme dostali gól, zadruhé nás to stálo spoustu sil. Ty nám v závěru chyběly k vyrovnání.“

Ani hradecký kouč Petr Svoboda však nebyl příliš spokojený s tím, co od svého týmu na ledě viděl - hřály ho jen tři body do tabulky. „Měli jsme horší pohyb než v předešlých zápasech, z toho pramenila naše zbytečná vyloučení,“ podotkl. „Bylo jich opravdu spoustu a ani přesilovky jsme nesehráli dobře. Bylo to upracované, ubojované...“

Třetí třetinu hosté podle něho zvládli takticky. „Kluci tam nechali všechno. Toho vítězství si strašně ceníme a děkujeme fanouškům za podporu,“ prohlásil Svoboda.

Domácí příznivci si kromě momentu, kdy Hovorka v 31. minutě na krátkou chvíli srovnal na 1:1, trochu radosti užili jen před zápasem. Tehdy poctili ovacemi vestoje kanonýra Petra Sýkoru, borce, který v létě ukončil vrcholovou kariéru. Autor 385 extraligových tref pak obdržel dres s touž cifrou od hradeckého manažera Jaroslava Bednáře, někdejšího Sýkorova spoluhráče ze švýcarského Davosu.

Pak už se šlo na věc, a přestože Dynamo začalo sympaticky, nakonec se před silou protivníka muselo ze jmenovaných důvodů sklonit.