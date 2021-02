Tresty za napadení sudího a úder do slabin. Derby Hradce a Pardubic má dohru

Hradec se s Pardubicemi utkal v úterý počtvrté, přičemž v dohrávce šestého kola slavil potřetí za těsnou výhru 2:1. Utkání ovšem přineslo několik sporných momentů, Pardubice k disciplinární komisi podaly dokonce šest podnětů k přezkoumání.

Předseda DK Ujčík rozhodl takto: Smoleňáka potrestal za seknutí do slabin protihráče Marka Ďalogy, na video se můžete podívat zde. „Hráč se dopustil zřejmého zvednutí hole směrem nahoru,“ stojí v tiskové zprávě.

Smoleňák zákrok okomentoval pro iSport.cz: „Celá situace mě mrzí hlavně proto, že jsme s Markem Ďalogou kamarádi a bývalí spoluhráči. Každý, kdo někdy hrál hokej, tak vidí, že to bylo nechtěný. Nešikovně jsem sjel mezi nohy, neviděl jsem ho. Víc než mačeta mezi nohy to byla pěkně blbá náhoda.“



Ujčík trestal i na druhé straně, Poulíček deset sekund před koncem utkání po prohraném vhazování odstrčil holí čárového rozhodčího, video najdete zde. „Hráč vědomě a se zjevnou časovou prodlevou zasáhl holí drženou v obou rukách rozhodčího,“ vysvětlil Ujčík. Poulíček má stop na jeden zápas.

Dalších pět pardubických podnětů Ujčík netrestal, například naražení na hrazení od Radka Smoleňáka na Jakuba Nakládala ve druhé třetině. Zákrok měl Smoleňák vést podle pravidel proti soupeři v držení kotouče, neodrazil se ani nezvedl ruce v nebezpečně blízké vzdálenosti od hrazení.

Bez trestu zůstal i hit Zdeňka Čápa, který měl být vedený čelně proti Mateji Paulovičovi s pukem na holi, nikoliv ve vysoké nájezdové rychlosti a bez zvedlých rukou.

Stejně tak střet hradeckého Filipa Pavlíka s Janem Zdráhalem, Pavlík vystrčil hýždě a Zdráhal skončil na zádech. Podle Ujčíka nedošlo k zásahu kolena, nýbrž stehenního svalu. „Skutečnost, že protihráč utrpěl podle zápisu o utkání po střetu zranění kolena, proto nelze uvést do přímé příčinné souvislosti se zákrokem,“ stojí ve zprávě.

Čistě z toho vyšel i hradecký Richard Nedomlel. Poprvé na modré čáře narazil do Luboše Horkého, podruhé předseda DK neuznal záměr nafilmovat pád po střetu s potrestaným Tomášem Zohornou.

Už ve čtvrtek udělil ředitel extraligy Josef Řezníček desetitisícovou pokutu pardubickému trenérovi Richardu Královi za to, že se po utkání vyjádřil na adresu rozhodčích. A to i přesto, že se Král vyjádřil neurčitě, když řekl: „To hlavní, co dneska rozhodlo, komentovat nemohu. Dvě třetiny jsme hodně u nich v pásmu a bohužel se nám z toho nic nepovede, ani žádná přesilovka. To je těžké.“

Jedno utkání vynechá i liberecký útočník Adam Musil, který fauloval Filipa Suchého z Plzně. „Vedl svůj zákrok na protihráče, který nebyl v držení kotouče. Před zákrokem se neodrazil a v době střetu držel ruce u těla, zneužil však zranitelného postavení protihráče, který zásah vzhledem k časové prodlevě po odehrání kotouče neočekával,“ řekl Ujčík. Musil dostal v zápase od rozhodčích Adama Kiky a Romana Mrkvy dvouminutový trest za pozdní dohrání.