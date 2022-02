Poprvé v historii: východočeská ligová derby se sešla jen den po sobě

Vízek k hokeji: Výhrou je odstřihnout v tabulce Sestava hradeckého Mountfieldu pro páteční extraligové hokejové derby? Pro brankáře hradeckých prvoligových fotbalistů Patrika Vízka zdaleka ne neřešitelný problém. „Dohromady bych ji dal určitě,“ říká brankář, pro kterého bude dnešní hokejové derby v Pardubicích velmi očekávaným předkrmem pro sobotní fotbalové, v němž bude se svým týmem usilovat o napodobení podzimní výhry 2:0. Ví se o vás, že jste velký hokejový fanoušek.

Určitě. Hokej mě zajímal od malička, brácha ho navíc hrál, společně jsme sbírali hokejové kartičky, obdivovali jsme a obdivujeme Jardu Jágra, hokej mám opravdu pod kůží. A ten hradecký?

Také. Od mala jsem pravidelně na hokej chodil, pak byl sice chvíli útlum, ale poté, co se vrátila extraliga, chodím pravidelně. Dáte dohromady sestavu? Který z hráčů je vaším oblíbeným?

Sestavu bych dal dokupy určitě. A dlouhodobě se mně líbí Petr Koukal. Hráč s výraznou pardubickou minulostí, je to trochu pikantní právě před derby.

Takhle to neberu. Uznávám ho i za to, co předváděl v reprezentaci, je to borec, který už delší čas hraje výborně i za Hradec. Brankář Patrik Vízek v brance Hradce Králové. S kým si o hokeji nejvíc popovídáte ve vaší fotbalové kabině? Předpokládal bych, že s Adamem Vlkanovou, který ho výborně hrál.

To souhlasí, i když musím říct, že Adama víc než naše extraliga bere NHL, v té se opravdu vyzná. O co se podle vás bude v pátečním hokejovém derby hrát?

Hradci půjde o první místo, na které se může dostat, letos hraje opravdu výborně. A na druhé straně podle mě půjde o to, abychom se od Pardubic v tabulce odstřihli a oni byli na třetím místě za námi ještě dál. O den později čeká váš tým fotbalové derby. Také vy, stejně jako hokejisté, budete hosty soupeře. Co vás v Praze, kde Pardubice hrají své domácí zápasy, čeká?

Těžké utkání s nevyzpytatelným soupeřem, který na jaře ještě nehrál, tím to pro nás bude těžší. Navíc Pardubice jsou proti nám dlouhodobě hodně namotivované a nahecované, dlouho nad námi nevyhrály. Stejná otázka jako v případě hokejového derby: O co hlavně půjde vám?

Pochopitelně jako v obou případech o výhru, která by nám určitě přinesla uklidnění. Máme sice bodů dost, ale týmy pod námi začaly vyhrávat, takže my bychom měli začít také. V úterý jste v prodloužení zvítězili nad Bohemians a postoupili do semifinále MOL Cupu. Výhra vás před derby povzbudila?

Určitě. Jednak jsme v soutěžním zápase po dlouhé době vyhráli, protože v lize na výhru už delší čas čekáme. A jednak nás povzbudil způsob, jakým jsme vyhráli. Myslím si, že jsme ukázali sílu a charakter.