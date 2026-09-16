Start východočeským derby. Liga mistrů nás dobře připravila, věří Pardubice

Útočník David Tomášek nedávno povídal, že extraligový start ještě úplně v hlavě nemá, protože jsou před Dynamem důležité bitvy s finskými soupeři. Jenže teď už je prestižní derby s královéhradeckým Mountfieldem, jeden ze šesti středečních mačů úvodního kola, nanejvýš aktuální.
Třaskavý mač se hraje od 18 na domácím ledě mistra, který je podle bookmakerů sázkovek znovu největším adeptem na Masarykův pohár: jeho kurzy se pohybují od 2,1 do 2,25 a Sparta, druhá v pořadí, začíná až na 5,5.
„Velká změna to nebude. Minimálně od vstupu majitele Petra Dědka do klubu Dynamo ten terč na zádech má. Ale nejsme jediní – každý chce porazit Spartu, Kometu Brno nebo Třinec,“ komentoval před časem roli top extraligového favorita Filip Pešán, kouč, jenž Pardubice dovedl na trůn po 14 letech.
V derby se ovšem, jak známo, podobné předpoklady mažou a Hradec určitě dorazí do sousedního města maximálně motivovaný.
Mezi týmy navíc pochopitelně na prahu sezony ani nezeje žádná tabulková díra, která by, v případě, že by ji pod sebou mělo Dynamo, měla Mountfieldu krást sebevědomí.
Nicméně Pešánovi hoši by měli do derby právě díky duelům v Lize mistrů vstupovat patřičně rozehřátí. Nejprve před svými fanoušky zničili 6:0 polské Tychy, pak si připsali cenný skalp švédského Rögle 1:0 a finské miniturné po těsné porážce 2:3 v Lappeenrantě se SaiPou zakončili triumfem 6:3 v Kuovole nad KooKoo. Sluší se navíc připomenout, že část týmu v čele s hvězdným Romanem Červenkou na sever Evropy vůbec necestovala...
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„Zápasy v Lize mistrů měly velkou kvalitu, šli jsme do toho naplno a chtěli jsme je vyhrát. Věřím tomu, že nás to na derby dobře připravilo,“ uvedl v rozhovoru pro klubový YouTube kanál centr třetí formace Jáchym Kondelík, který je se čtyřmi trefami zatím nejlepším střelcem Dynama v této soutěži.
I v souvislosti s derby se Pardubice vracejí k vlastnímu závazku kultivovat hokejové prostředí. Za klíčové prvky lze označit respekt vůči soupeři a rozhodčím a bezpečnost pro všechny návštěvníky, tak aby se na stadion nemuseli bát vypravit například rodiče s malými dětmi.