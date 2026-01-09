„Derby je vždy skvělou záležitostí, moc se na něj těšíme. Obzvlášť po vítězném utkání na Spartě,“ líčil Kondelík.
To totiž nabídlo řadu vyostřených momentů, a tedy dobrou přípravu právě na páteční duel. Ani v něm podle Kondelíka nebude o podobné situace nouze. „Určitě to bude dost podobné. Hodně vyhrocené s množstvím osobních soubojů,“ dumal Kondelík.
Spartu nakonec Dynamo díky dvěma gólům Miloše Kelemena přetlačilo 3:2 v prodloužení, což by Kondelík rád zopakoval i v Hradci. Ideálně tříbodově.
„V prodloužení je to vždycky padesát na padesát. My budeme chtít hrát tak, abychom si výhru zasloužili naším výkonem a nemuselo rozhodovat štěstí,“ plánoval Kondelík.
I kvůli tomu, že poslední klání na soutoku Labe s Orlicí pro sebe získal Hradec, a to právě v prodloužení 2:1.
Dynamo bude favoritem, s jedním zápasem k dobru vede o sedm bodů celou extraligu a drží sérii jedenácti zápasů v řadě s bodovým ziskem.
„Na to ale vůbec nehledíme. V kabině jsou slova jako ‚série‘ a ‚šňůra‘ zakázaná, protože jakmile zazní, neznamená to nic dobrého. Jsme rádi, že jsme porazili Spartu, a teď se soustředíme na Hradec,“ hlásil Kondelík.
Výjezd do sousedního města tradičně pořádají i pardubičtí fanoušci. „Atmosféra na derby je vždycky dobrá. Stadion žije a pro nás hráče je to zábava. Převahu budou mít pochopitelně domácí příznivci, ale i těch našich dorazí hodně,“ nepochyboval Kondelík.
Náročný lednový program Dynama bude pokračovat hned v neděli domácím utkáním proti Liberci. Je určeno pro rodiny s dětmi a začíná už v 15 hodin.