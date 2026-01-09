Tipsport extraliga 2025/26

Slova série či šňůra? Před derby s Hradcem jsou v pardubické kabině tabu

Marek Votke
  12:22
Když se nepotvrdila trombóza, která mohla útočníka pardubického Dynama Jáchyma Kondelíka zastavit na dlouhé měsíce, začal možná trochu pokukovat po nominaci na olympiádu. Reprezentační kouč Radim Rulík totiž dopředu avizoval, že bude sázet na zlaté jádro z pražského šampionátu v roce 2024, kterého byl Kondelík součástí. Pro pátého muže týmové produktivity (8+16) letošní sezony ale nakonec místo nezbylo, a tak se může v lednu soustředit na extraligu. Třeba hned na páteční derby, které začíná v 18 hodin v Hradci Králové.

Pardubický Jáchym Kondelík překonává Oscara Danska v brance Kladno. | foto: ČTK

„Derby je vždy skvělou záležitostí, moc se na něj těšíme. Obzvlášť po vítězném utkání na Spartě,“ líčil Kondelík.

To totiž nabídlo řadu vyostřených momentů, a tedy dobrou přípravu právě na páteční duel. Ani v něm podle Kondelíka nebude o podobné situace nouze. „Určitě to bude dost podobné. Hodně vyhrocené s množstvím osobních soubojů,“ dumal Kondelík.

Spartu nakonec Dynamo díky dvěma gólům Miloše Kelemena přetlačilo 3:2 v prodloužení, což by Kondelík rád zopakoval i v Hradci. Ideálně tříbodově.

„V prodloužení je to vždycky padesát na padesát. My budeme chtít hrát tak, abychom si výhru zasloužili naším výkonem a nemuselo rozhodovat štěstí,“ plánoval Kondelík.

I kvůli tomu, že poslední klání na soutoku Labe s Orlicí pro sebe získal Hradec, a to právě v prodloužení 2:1.

Dynamo bude favoritem, s jedním zápasem k dobru vede o sedm bodů celou extraligu a drží sérii jedenácti zápasů v řadě s bodovým ziskem.

„Na to ale vůbec nehledíme. V kabině jsou slova jako ‚série‘ a ‚šňůra‘ zakázaná, protože jakmile zazní, neznamená to nic dobrého. Jsme rádi, že jsme porazili Spartu, a teď se soustředíme na Hradec,“ hlásil Kondelík.

Reprezentační kouč Radim Rulík seznamuje útočníky Pavla Kousala (32) a Jáchyma Kondelíka (22) s taktickým plánem.

Výjezd do sousedního města tradičně pořádají i pardubičtí fanoušci. „Atmosféra na derby je vždycky dobrá. Stadion žije a pro nás hráče je to zábava. Převahu budou mít pochopitelně domácí příznivci, ale i těch našich dorazí hodně,“ nepochyboval Kondelík.

Náročný lednový program Dynama bude pokračovat hned v neděli domácím utkáním proti Liberci. Je určeno pro rodiny s dětmi a začíná už v 15 hodin.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 38 21 3 5 9 120:85 74
2. HC Oceláři TřinecTřinec 39 18 6 1 14 118:96 67
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 38 18 3 6 11 107:75 66
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 38 19 2 2 15 94:96 63
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 37 17 5 1 14 99:87 62
6. HC Sparta PrahaSparta 37 16 4 3 14 114:96 59
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 37 17 1 5 14 94:89 58
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 41 16 4 2 19 109:118 58
9. HC OlomoucOlomouc 40 16 3 2 19 93:115 56
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 38 14 5 3 16 100:103 55
11. HC Kometa BrnoKometa 38 15 2 5 16 100:105 54
12. Rytíři KladnoKladno 39 11 4 5 19 91:113 46
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 37 12 3 3 19 75:100 45
14. HC Verva LitvínovLitvínov 39 11 2 4 22 85:121 41
