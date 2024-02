Cesta k hradeckému úspěchu? Pardubické nefaulovat a nemít moc vyloučených

Na programu je totiž čtvrté, poslední derby základní části této sezony, Mountfield se k němu podruhé vydá na led svého pardubického rivala (začátek v 18 hodin), a to v situaci, kdy se snaží prokousat k co nejvýhodnějšímu postavení pro play off, zatímco soupeř už má téměř jisté, že do něj vstoupí jako král dlouhodobé části.

Navíc útočí na historický rekord v zisku bodů, zatím jich nastřádal 109, o plných 40 víc než Hradec.

„Všichni do toho dáme všechno, dáme do toho úsilí a nasazení a věřím, že se to podaří. Všechny tři zápasy s nimi byly vyrovnané,“ připomíná Tomáš Hamara, jeden z asistentů hlavního hradeckého kouče Martince.

Mountfield prochází hodně turbulentní sezonou, v níž se jen těžko dostává ze slabšího období, jež ho postihlo od přelomu roku.

Proto je rád za takové povzbuzení, jaké si připravil v zatím posledním zápase, když v Karlových Varech 3:0 vyhrál. „Pro naše sebevědomí i pro gólmana je to velké plus. Pomohly nám góly ve druhé třetině. Chtěli jsme na soupeře nastoupit hned od začátku a to se nám povedlo,“ poznamenal Hamara.

Hradečtí si zmíněnou nulou v počtu obdržených branek také potvrdili, že příchod brankáře Lukáše Paříka byl krok správným směrem. Host z Liberce totiž za Mountfield chytal počtvrté a už podruhé nedostal branku.

„Přišel, dostal šanci a chytil ji za pačesy. Myslím si, že to je vidět i na tréninkách, což přenáší i do zápasů,“ podotkl asistent.

V Pardubicích to ale Pařík bude mít hodně těžké a nejen on. Hvězdami nabitý soupeř, jenž po letech strádání má v derby v této sezoně navrch, totiž jasně kraluje i celé extralize. Nejen bodově, ale i počtem nastřílených branek.

Hrát s ním je tedy velká výzva pro každého soupeře. K tomu jak na něj vyzrát nezbytně patří vedle hokejového umu zároveň disciplína. Nabídnout Pardubicím početní výhody se totiž v této sezoně rovná malé sebevraždě.

„Nefaulovat a nemít moc vyloučených je je v cestě za úspěchem první věc. Pardubice jsou v přesilovkách strašně silné, takže to si musíme pohlídat,“ uvědomuje si trenér.

Hradecký útočník Radovan Pavlík dohrává u hrazení pardubického forvarda Davida Ciencialu.

Pro lídra tabulky dnes přichází možnost udělat další krok k triumfu v základní části a k Poháru Jaroslava Pouzara. Pět kol před koncem má Dynamo na druhou Spartu náskok sedmi bodů, navíc Pražané mají už započteno utkání s Libercem, jež si předehráli na konci ledna.

V Pardubicích bude dnes určitě vyprodáno a domácí nic nepodcení. „Určitě to bude hezký zápas. Doma jsem ještě proti Hradci nehrál, fanoušci nás podpoří, tak se těším," řekl obránce Libor Hájek, který přišel do Dynama v průběhu sezony, „bude to masakr, ale hrozně příjemný.“