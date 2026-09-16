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Tipsport extraliga 2026/27

Výhra v Pardubicích je skvělý počin. Ale jsem rád, že to mám za sebou, líčil Kousal

Autor:
  22:36
Hradecký Robert Kousal přihlíží střetu v zápase s Pardubicemi.

Hradecký Robert Kousal přihlíží střetu v zápase s Pardubicemi. | foto: ČTK

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.
Roman Červenka z Pardubic se raduje z gólu proti Hradci.
Hráči Pardubic se radují z dotlačení kotouče za brankovou čáru v zápase s...
Pardubičtí hráči se radují z trefy proti Hradci, která ale byla odvolána.
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Na jaře s hokejovými Pardubicemi slavil svůj třetí extraligový titul. Teď proti nim útočník Robert Kousal hned v prvním kole nastoupil v enteria areně za rivala z Hradce Králové. A s novým týmem si v derby připsal cenný triumf 5:3.

Na pardubický zimák to měl Kousal vlastně jen pár kroků, autobusem s hradeckým mančaftem cestovat nemusel. „Přišel jsem sem pěšky z domu,“ usmál se Kousal, odchovanec Dynama, po výhře Mountfieldu.

A neskrýval, že před derby zažíval trochu smíšené pocity.

„Psychicky to bylo náročné, to musím přiznat. Na to, že budu hrát v Pardubicích jako host, jsem myslel, ale v průběhu zápasu už to bylo dobré. Nicméně jsem rád, že to mám za sebou,“ přiblížil.

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Hradec šel do utkání s obhájcem titulu a extraligovým favoritem bez bázně a v průběhu zápasu hned třikrát vedl. Dynamo dvakrát srovnalo, poslední náskok už Mountfield ale nepustil.

„Zvítězit na úvod sezony na ledě takhle silného týmu je skvělý počin. Rozhodlo naše nastavení, my tu prostě nastoupili s tím, že vyhrajeme,“ líčil Kousal. „Pardubice mají samozřejmě obrovskou kvalitu. Ale bojovali jsme od začátku do konce. Podržel nás gólman (Stanislav Škorvánek), ze všeho jsme se dostali a proměnili jsme svoje šance,“ pokračoval.

Hradci v Pardubicích dokonale vycházel brejkový hokej, jeho útočníci před brankáře Romana Willa pronikali až nečekaně snadno a často. Což se ještě zvýraznilo ve chvíli, kdy Dynamo, ztrácející v poslední desetiminutovce dva a pak tři góly, muselo otevřít hru.

Hradecký gólman Stanislav Škorvánek zasahuje v zápase s Pardubicemi.

„Pamatuju, jak jsme loni hráli v defenzivě v play off a je pravda, že teď to bylo proti jejich obraně hratelnější. Ale to je asi dané tím, že je začátek sezony. Víc bych to nerozebíral,“ uvedl Kousal.

I on sám měl v utkání velkou šanci, ve druhé periodě uháněl po levém křídle na Willa, ale napálil jenom tyč.

„Je to škoda. Byla to dobrá střela, už jsem viděl, jak to tam letí... Ale kousek chyběl,“ glosoval.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 0 5:2 3
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 0 5:3 3
3. HC Oceláři TřinecTřinec 1 1 0 0 0 2:0 3
4. Rytíři KladnoKladno 1 1 0 0 0 4:3 3
5. HC Verva LitvínovLitvínov 1 1 0 0 0 2:1 3
6. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 0 1 0 0 3:2 2
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 1 0 1 0 0 2:1 2
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 1 0 0 1 0 2:3 1
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 1 0 0 1 0 1:2 1
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 1 0 0 0 1 3:4 0
11. HC Kometa BrnoKometa 1 0 0 0 1 1:2 0
12. HC Dynamo PardubicePardubice 1 0 0 0 1 3:5 0
13. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 1 0 0 0 1 0:2 0
14. HC OlomoucOlomouc 1 0 0 0 1 2:5 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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