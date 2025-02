Pardubice opět ztratily derby. Potopily nás koncovka a disciplína, mrzelo Mandáta

To se Dynamu v sezoně přihodilo už potřetí. Jednou Hradec zvítězil 2:1 v prodloužení, poté ještě 3:2. Jen minule doma Pardubice úhlavního rivala smetly (7:1).

V nedělním klání domácí dokázali zásluhou Jonese reagovat na úvodní branku Radovana Pavlíka z konce prostřední třetiny, ovšem na následnou trefu Tamášiho už adekvátní odpověď nenašli.

„Jeden vstřelený gól je málo,“ uvědomoval si křídelník Jan Mandát. „Vypracovali jsme si šance, ale další jsme bohužel nedali. To je jedna věc. Druhá je disciplína. V posledních třech minutách uděláme dva fauly a vlastně si tím sami vezmeme možnost zápas srovnat. Nasazení tam myslím bylo, to jsme si do derby přenesli z Litvínova (páteční výhra 5:2). Ale trápili jsme se v té koncovce a prohráli,“ shrnul hokejista.

Dynamo si po vlažnějších prvních dvou dvacetiminutovkách dokázalo místy vytvořit solidní tlak, ale jeho hráči i ve stoprocentních šancích, kdy na ně zívala prázdná brána, selhávali.

„Kolikrát nejsme schopní po střele dostat puk do brány z dorážky. Těžko říct, jestli to je jen smůla. Musíme na tom pracovat a být lepší,“ řekl Mandát.

Pardubický útočník Jan Mandát se raduje z gólu

Horší disciplína se jeho mužstvu vymstila vážně až v závěru, předtím moc šarvátek a ostřejších kontaktů k vidění nebylo. Emoce vylétly i po několika zákrocích hostí, které volaly po vyloučení.

„Byla to směs všeho,“ komentoval Mandát chvíle, kdy hráčům Dynama, v tabulce i přes porážku nadále druhému, proti třetímu Mountfieldu ujížděly nervy. „Bublalo v nás i to, že jsme nedali ty góly. Šancí jsme fakt měli hodně. Víc se k tomu vyjadřovat nebudu,“ nechtěl se pouštět do debat o řízení utkání.

Po zápase spoluhráče v šatně nabádal, aby si z prohraného derby vzali to dobré.

„Hlavně nasazení a vyhrané souboje. Že jsme vstřelili jen jeden gól, to se stane. Věřím, že až to bude potřeba, začneme je dávat,“ uvedl.

Na střídačce byl mimo jiné svědkem toho, jak si svůj první extraligový zápas užívá Tomáš Rolinek mladší, syn jedné z pardubických legend. Sedmnáctiletý talent před zápasem obkroužil nováčkovské kolečko, do hry však přímo nezasáhl, a coby třináctý útočník tak pouze povzbuzoval parťáky.

„Myslím, že to pro něj byl skvělý zážitek. Ještě před pěti lety jsem tu hrál s jeho tátou, bylo to specifické,“ usmál se Mandát. „Ale je to skvělý skromný kluk, výborný hokejista, pracant po tátovi. Dynamo se má v budoucnu na co těšit. Chce se zlepšovat, přeju mu, ať se mu daří a ať toho odehraje co nejvíc.“