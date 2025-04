„Z domácí haly máme další dva semifinálové body, což jsme potřebovali,“ pochvaloval si Kelemen i předchozí pondělní vítězství 4:0. „Atmosféra byla výborná, fanouškům za to moc děkujeme. Teď se přesouváme do Hradce, kde se zase pokusíme zvítězit,“ navázal 25letý rodák z Lučence.

Jeho Dynamo se do zápasu dostávalo pomaleji, začátek byl poměrně vlažný a Hradec vypadal o něco lépe.

Ale že by se v tom projevil pondělní třetí duel, kdy byla pardubická lavička svědkem ošklivého faulu na svého kapitána Lukáše Sedláka a jeho následnému odvezení z ledu na nosítkách, to podle Kelemena nikoliv.

„Jsou to zkrátka důležitá utkání. My chtěli na Hradec nastoupit tak jako v pondělí, ale oni taky chtějí vyhrát... Zatlačili nás, ale přežili jsme to, a ke konci první třetiny jsme dali gól, což nás trochu uklidnilo. Dobře zvládnutý zápas,“ konstatoval forvard.

Ostatně – Sedlák, propuštěný do domácího léčení, se hned ráno stavil svoje kumpány povzbudit v kabině.

„Je to velká ztráta, ale je skvělé, že je v pořádku a mezi námi. Uvidíme, jak to s ním bude dál. Všichni jsme tu výborná parta. V pondělí to vypadalo opravdu zle, takže jsme za něj vážně rádi. Ovšem bojujeme za každého hráče, který nám kvůli zranění chybí,“ připomněl Kelemen též absence spoluhráčů Radila s Weatherbym.

Pokud jde o jeho gól, sám si nebyl jistý, jestli kotouč z jeho hole na cestě za Škorvánka někdo tečoval.

„Fakt nevím. Ale máme úkol se do brány tlačit. Já jsem si všiml, že se mi tam otevřel prostor, tak jsem do něj vyjel a trefil se mezi nohy,“ líčil.

Hradecký brankář Stanislav Škorvánek sleduje zasahuje. Pardubičtí hokejisté slaví třetí semifinálovou výhru nad Hradcem.

Další průběh už byl ve znamení výtečné pardubické obrany podpořené ještě lepším brankářem Romanem Willem.

„My se hlavně se snažíme dělat maximum pro to, abychom byli tam, kde být máme, a zamezili tím velkým šancím pro soupeře. Všichni dřou do obrany na sto procent. Musíme v tom pokračovat,“ burcoval Kelemen.

Will se postará o zbytek.

„Chytá výborně, drží nás, máme v něm oporu. Ale my se mu také snažíme pomáhat, myslím, že to cítí. Hrajeme jeden za druhého, je to super,“ zopakoval útočník.

Právě tohle přispělo i k tomu, že Dynamo s blížícím se koncem základní hrací doby nijak viditelně nepanikařilo, hrálo s klidem a jeho výkon byl dokonale koncentrovaný.

Roman Will brání pardubickou síť.

„Věříme naší hře. V play off to jsou zápasy o jeden gól často. Máme tým, který to musí zvládat. Tentokrát se to podařilo,“ kvitoval Kelemen, podle nějž Pardubice mohly rozhodnout z nějakého brejku už dříve než během hradecké power play, kdy bekhendem téměř přes celé hřiště přidal gólovou pojistku jeho parťák ze druhé lajny Jáchym Kondelík.

Oba už ve čtvrtek čeká v Hradci pátý zápas série, jenž pro Dynamo rovněž představuje první semifinálový mečbol.

„Musíme se soustředit sami na sebe a jet tam s pokorou a s chladnou hlavou. Víme, co máme dělat – je třeba na tom pracovat celých 60 minut,“ sdělil Kelemen.

Důležité pochopitelně bude udržet znovu na uzdě emoce, které po Sedlákově zranění s celým mančaftem pořádně cloumaly.

„Ony k tomu patří. Občas někdo něco zakřičí, ale je třeba to přejít, protože vyloučení oslabují tým, stojí to síly. Ve čtvrtém semifinále to od nás byla výborná disciplína, diváci viděli dobrý hokej z obou stran, bez zákeřných věcí. Samozřejmě se hrálo tvrdě, ale i rozhodčí to zvládli,“ řekl hokejista.