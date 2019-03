Derby potěšilo. Ale správné složení formací stále vrtá Lubinovi hlavou

„Je smutné, že to musím říct, ale nejsem přesvědčený, že jsme ve správném složení. Protože mě někteří hráči svým výkonem v jednom zápase uchlácholí a v dalším dostanou do neskutečného rozpoložení,“ odpovídal na otázku, zda v jeho hlavě konečně krystalizuje stabilnější sestava. V uplynulých kolech s ní totiž dost míchal.

„Musíme to vyladit, vyšperkovat, občas někoho pošetřit a ještě se spoustu věcí naučit. Budeme se jezdit dívat na soupeře z první ligy, abychom byli připravení do baráže,“ nastínil Lubina plány pro nadcházející play out. V něm Dynamo na úvod zamíří do Litvínova, kde hraje zítra od 17.30.

Pardubický trenér Ladislav Lubina udílí svěřencům pokyny během utkání s Hradcem Králové.

Na Chomutov, který je ve skupině o umístění o příčku výš, tedy třetí, Pardubičtí ztrácejí 14 bodů, což za šest zápasů doženou sotva. Piráti se navíc budou rvát o to, aby v baráži místo nich skončily Karlovy Vary, které na ně mají jen tříbodový náskok. Ale posílit si sebevědomí výhrami a zlepšit se v řadě herních činností Pardubice v play out rozhodně musejí. Třeba v početních výhodách: pro dospělého jedince by možná bylo stravitelnější sledovat skotačení Teletubbies než bezradné přesilovky Dynama.

„To je naše slabá zbraň,“ připustil trenér Lubina. „Ovšem přesilovky se vám těžko nacvičují, když si nejste jistý ani základní sestavou pro hru pět na pět. Od toho se to všechno odvíjí. Ale na to máme ještě čas,“ prohlásil šéf pardubické střídačky. Hradec proti Dynamu nastoupil bez devíti hráčů, nicméně i tak příznivcům domácích Pardubic musela zvednout náladu gólová smršť v první třetině, jež jejich týmu zařídila průběžné vedení 3:0.

„Samozřejmě jsem taky vnímal, že je soupeř v sestavě, v jaké je. Ale fakt jsem rád, že jsme vyhráli a že kluci zjistili, že góly dávat můžeme. Věřím, že nám to do další práce pomůže,“ řekl k tomu kouč Lubina.