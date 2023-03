Do play off s kvartetem proher v zádech. Oklepeme se, řekl pardubický Will

Tohle rozhodně není způsob, jakým byste se chtěli naladit na nadcházející vyřazovací část extraligy, i když do ní jdete s náskokem z prvního místa...

„Celou sezonu jsme vyhrávali hodně, samozřejmě je nešťastné, že tam teď je série prohraných utkání,“ uznal v rozhovoru pro Českou televizi pardubický gólman Roman Will, jenž byl vyhlášen mužem derby na straně hostí. „Není to úplně ideální, ale my jsme natolik kvalitní tým, že se z toho oklepeme a zvládneme to,“ dodal.

Dynamo bylo v Hradci pozadu od 18. minuty, kdy se technickou střelou od modré k tyči prosadil obránce Pavlík — Will měl zakrytý výhled. Na 2:0 pro Mountfield zvýšil zkraje druhé dvacetiminutovky v oslabení tří proti čtyřem Zachar. Pardubický Cienciala sice vzápětí snížil v přesilovce, ale Lalancetteova šťastná teč zády, jež vychýlila Okuliarův pokus, dala výsledku definitivní podobu. Hosté se hledali; na zvrat v utkání jim chyběl patřičný pohyb, důraz, pohotovější koncovka, clony před domácím brankářem Machovským i kloudný nápad. V kostce všechno to, co vyhrává zápasy.

„Nevyužili jsme žádnou šanci, kterou jsme dostali. A Hradec hrál dobře, zodpovědně do obrany. Čekal na to, co mu nabídneme, a pak to trestal. To byl největší rozdíl,“ srovnával Will.

Pardubický mančaft nyní čeká dlouhatánské zápasové volno, v němž bude pouze trénovat. Do čtvrtfinále play off proti zatím neznámému soupeři vkročí dvojzápasem v pátek 17., resp. v sobotu 18. března v domovské enteria areně.