Varaďa na startu pardubické přípravy: Kluci jsou správně naladění

„Budeme pracovat pět dní v týdnu a čekají nás i dvě soustředění — první v Harrachově, druhé doma v Pardubicích. Někdy se bude trénovat dvoufázově, jindy nás zase čeká jen trénink v dopoledních hodinách. Následně budou mít hráči tři týdny volna a 30. července začneme společně na ledě,“ nastínil Varaďa na klubovém webu HC Dynamo.

Kondiční přípravu vede jako obvykle Petr Mocek, jenž v realizačním týmu po odchodu Radima Rulíka zůstal společně s asistentem Markem Zadinou.

„Jsem opravdu rád, že kluci přišli zdraví a správně naladění. Letní příprava obnáší více dřiny, ale i oni určitě vnímají, že z toho následně budeme čerpat celou sezonu,“ řekl k tomu Varaďa.

Kapitán Dynama Patrik Poulíček už po delším odpočinku vyhlížel pravidelný režim. Ale ač je to známý fanoušek posilování, letní příprava mu nyní, coby brzy 30letému hráči, prý dává zabrat výrazně víc než dříve.

„Není to moc v pohodě, asi už stárnu,“ vtipkoval. „Nechci říkat, že je to nutné zlo, je to součást života sportovce. Ty letní měsíce prostě musíme odpracovat naplno, abychom zas získali nějakou fyzickou kapacitu a měli snazší přechod na led,“ uvědomoval si.

Harrachov podle jeho spoluhráče Jana Mandáta představuje jednu z „lahůdek“ suché části přípravy.

„Soustředění je takový zlatý hřeb večera. Bude to hodně těžké, ale víme, jak obtížná je sezona a jaké jsou ambice klubu, takže je ohromně důležité se co nejlépe nachystat, sdělil Mandát.