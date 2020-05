Zlatý gól cestou z ledu. Jeden z nejhezčích zážitků kariéry, vzpomíná Somík

Finále extraligy 2010, čtvrtý zápas ve Vítkovicích, před chvilkou začalo prodloužení. Ty okamžiky má spousta pardubických fandů jistě živě před očima: slovenský křídelník Radovan Somík po přiťuknutí kotouče krajanem Špirkem projíždí z vlastní třetiny podél levého mantinelu do útoku, následně z kruhu pálí švihem kolem vítkovického beka Kuboše. Přesně do levé šibenice, nad lapačku zkoprnělého gólmana Štěpánka. Góóól! A pak už se jen oddává návalu radosti, který jej zaplaví stejně jako celou pardubickou střídačku i příznivce Východočechů přímo v ostravské aréně. Bodejť ne - vždyť právě brankou na 3:2 rozhodl sérii, a Pardubicím tak zajistil historicky pátý titul!



Radovan Somík Bývalý slovenský hokejový útočník, narozen 5. května 1977 v Martině. Jako odchovanec místního klubu byl v roce 1995 draftován ve 4. kole do NHL týmem Philadelphia Flyers. Před odchodem do zámoří hrál i za Trenčín a Zlín, s nímž má extraligový bronz (2002). Téhož roku se stal v Göteborgu se Slovenskem mistrem světa. Po návratu ze Severní Ameriky, kde vydržel dvě sezony, působil opět v Martině, dále nastupoval za Vsetín, švédské Malmö a vyzkoušel si i ruskou Superligu v Čerepovci. Zbývající část kariéry (2007-14) strávil v Pardubicích, s nimiž získal dva tituly (2010 a 2012) a jeden bronz (2011). S profesionálním hokejem byl nucen v 37 letech skončit pro vážné zranění zad. Nyní pracuje pro Slovenský svaz ledního hokeje, na starosti má rozvoj mládeže v Žilinském kraji.

„Přitom to bylo v momentě, kdy jsem se chystal střídat,“ vrací se dnes 43letý Somík k hokejové akci, která se odehrála před deseti lety. „Ale dostal se ke mně puk, tak jsem z posledních sil vyrazil dopředu. Chtěl jsem ho jen nastřelit a jít si sednout... Jenže se to přede mnou otevřelo tak, že jsem musel střílet z místa, odkud bych to normálně nikdy neudělal - a padl z toho gól. Těžko bych mohl tvrdit, že jsem chtěl trefit víko,“ popisuje s úsměvem.

Rázem měl energie na rozdávání, účinkovalo to na něj jako adrenalinová injekce. „Nakoplo to všechny. Euforie, byl to jeden z nejhezčích zážitků mojí kariéry,“ netají Somík.

Ten zápas byl vůbec pořádné drama. Somíkova branka padla po dvaačtyřiceti vteřinách nastavení, zadák Aleš Píša před tím vyrovnával na 2:2 v power play v čase 58:38. Vítkovice, přestože ve finále ztrácely už 0:3 na zápasy, se nehodlaly nechat zlomit.

„Byl to náročný zápas,“ přisvědčuje Somík. „Potvrdilo se, že poslední krok bývá nejtěžší. Pro mě to byl první klubový titul, pohár byl parádní odměna za dlouhodobou soutěž,“ pokračuje.

Znovu slavil už za dva roky

Pardubický tým v play off předvedl oslnivou šňůru dvanácti vítězství v řadě a dosáhnout na tenhle extraligový rekord by se sotva povedlo bez vynikající party.

„Mužstvo bylo několik let pohromadě a šlapalo. Dominik (Hašek) v bráně byl klíčovou osobností celého ročníku, ale jinak to nebylo o individualitách - panoval tam správný týmový duch,“ říká Somík.

Ze střídačky mančaft dirigovali trenér Václav Sýkora s asistentem Janem Votrubou.

„Venca už byl v Pardubicích rok před tím, věděli jsme, co od něj můžeme očekávat. Cenil jsem si ho, jeho přístup mi vyhovoval. Na titulu má velký podíl. Stejně jako každý člen týmu,“ konstatuje bývalý útočník.

Mistrovské oslavy s Pardubicemi si užil ještě jednou, o dva roky později. To už mužstvo vedl Sýkorův velký kamarád a souputník Pavel Hynek. Tehdy se zlato možná až tolik nečekalo; základy k úspěchu však byly podle Somíka položeny už v mezidobí.

„Pár lidí se v tom týmu vyměnilo, ale jádro z roku 2010 zůstalo,“ upozorňuje. „Před sezonou 2010-11 přišel Pepa Jandač, kterého si jako trenéra taky velice vážím. Pavel Hynek se k němu připojil v jejím průběhu. Tam to začalo,“ připomíná Somík ročník završený bronzovou medailí, v němž už nefigurovali Hašek (po titulu odešel do Spartaku Moskva) ani třeba kanonýr Petr Sýkora (vrátil se do Davosu).

Hynek coby hlavní kouč Pardubice převzal v létě 2011, vedl je s Ladislavem Lubinou. „Neměnil herní systém ani ostatní zaběhnuté věci, jenom na to navázal. Klapalo nám to. V play off nás pak nastartovala výhra v sedmém čtvrtfinále s Vítkovicemi, kdy jsme byli půl minuty od vyřazení,“ podotýká Somík.

V power play tentokrát rozvášnil tribuny další Slovák Martin Bartek, postup pak Pardubicím v nastavení vystřelil gólem na 5:4 Daniel Rákos. Tohle bylo ještě infarktovější utkání než to s týmž soupeřem z roku 2010, o kterém byla řeč v úvodu.

„Byli jsme krůček od vypadnutí, a nakonec jsme vyhráli titul... I proto je sport tak krásný - to napsal osud,“ míní Somík. Pro doplnění: ve zbývajících kolech si Pardubice poradily s Libercem a posléze s brněnskou Kometou.

„I na počet zápasů to bylo strašně namáhavé play off. Po zisku titulu v roce 2010 jsme slavili čtyři dny, o dva roky později už to někteří nezvládali druhý den,“ směje se Somík. V Pardubicích počínaje rokem 2007 odehrál celkem sedm sezon, jeden čas týmu šéfoval i z pozice kapitána. V březnu 2013 podepsal novou dvouletou smlouvu, naplnit ji však stačil jen z půlky. Během přípravy v srpnu 2014 mu totiž praskla ploténka; po následné operaci zad byl pět neděl upoutaný na lůžko a poté se znovu učil chodit. Děsivá zkušenost.

Somík byl vždycky vyhlášený pohodář a flegmatik, ale tohle pochopitelně vykolejilo i jeho. Tady už nešlo o kariéru profesionálního sportovce, ale o schopnost fungovat v běžném životě.

„Byl to psychický náraz. Z plné přípravy, kdy jsme trénovali hrubý objem, jsem ze dne na den zůstal ležet bez možnosti se hýbat,“ přibližuje. „Ale člověk si musí projít vším, už to vnímám, že to tak zkrátka mělo být.“

Hokej chodí hrát rekreačně

Stalo se mu to v 37 letech, prakticky v závěru kariéry, která jinak byla bez debaty velice úspěšná. Za Philadelphii odehrál včetně play off 128 zápasů v NHL. Se slovenskou reprezentací v roce 2002 vybojoval titul mistra světa. A v Česku se radoval ze čtyř medailí (kromě těch z Pardubic má ještě bronz z roku 2002 se Zlínem).

„Když to vezmu zpětně, určitě si není nač stěžovat,“ souhlasí. „V mém případě asi bylo třeba, aby mi něco řeklo, že mám skončit. Sám jsem pořádně nevěděl, kdy přestat. Jsem rád, že jsem vydržel až do sedmatřiceti, užil jsem si to. Beru to pozitivně,“ říká Somík.

Nejdůležitější zpráva je, že v současnosti ho záda nijak zvlášť neomezují. Dokonce pravidelně hraje rekreačně hokej.

„Jednou týdně se jedu sklouznout. Mám s tím pak vždycky trošku problémy, ale nemůžu z toho úplně vypadnout, stále mě to láká,“ naznačuje, že dílčí bolest prostě stojí za to.

Během let v Pardubicích měl v týmu řadu slovenských spoluhráčů. Před Rastislavem Špirkem a Bartkem to byl Peter Pucher, poté Radoslav Tybor či Marek Ďaloga.

„Bylo to samozřejmě příjemné, ovšem já to v extralize bral tak, že jsme s Čechy jedna země, nedělal jsem v tom rozdíly. Měl jsem to takhle už z dob, kdy jsme byli ve Philadelphii s Romanem Čechmánkem. Ale v zahraničí bylo přirozené se sdružovat,“ poznamenává.

S některými zmíněnými krajany, co oblékali pardubický dres, je dodnes v pravidelném kontaktu, nejvíc to však platí o muži, se kterým se v týmu těsně minul. Somíkovým nerozlučným parťákem je někdejší obránce Andrej Novotný, rovněž Martiňan. Vídají se obden.

„Že jsme si spolu za Pardubice nezahráli, je paradox. Oba jsme tam strávili sedm let a ani jeden rok spolu, doteď se bavíme o tom, jak je to možné,“ nechápe Somík. „S Andrejem jsme spolu vyrůstali a hráli, naše rodiny jsou si hodně blízké,“ dodává.

Zatímco Novotný hokejové prostředí opustil, Somík je nyní zaměstnancem Slovenského svazu ledního hokeje. Do jeho agendy spadá mládežnický rozvoj v Žilinském kraji. „Mám na starosti první až osmou třídu. Spolupracujeme s mládežnickými trenéry a snažíme se o to, aby se představy svazu přenášely do praxe,“ nastiňuje.

Á propos mládež - Somíkův jedenáctiletý syn Matej hraje za Martin. Táta na něj však nijak netlačí.

„Zatím je tomu oddaný, hlavní je, že ho to baví. Já byl pravák a on odmala držel hokejku nalevo,“ srovnává. „Začínal v obraně, i když ty posty tam nejsou ještě pevně dané. Ale poslední rok dva ho to táhne víc dopředu. Pořád je nicméně ve věku, kdy je brzo na nějaké soudy,“ říká Somík.

Dění v Pardubicích na dálku pozoruje, ale ve městě jako takovém nebyl málem čtyři roky.

„Děti už se mě ptaly, kdy tam zase pojedeme, chtějí se projít po známých místech. Uvidíme, jak se budou uvolňovat pravidla ohledně cestování, snad bychom se tam mohli vypravit v létě,“ věří Somík.

Na atmosféru ve zdejší aréně při extraligových kláních a věrné pardubické fanoušky vzpomíná rád.

„To jsou nezapomenutelné zážitky. Vyprodané zápasy, derby, play off... Takovou kulisu jinde v Evropě moc nezažijete, byla to krásná část mojí kariéry,“ považuje si Somík.