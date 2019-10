Pardubičtí hokejisté vědí. Gólů je třeba víc. Zn.: Uvítáme i „šmudlu“

Lze se pak divit, že všechny ty zápasy - kromě Středočechů v nich Pardubičtí vyzvali ještě pražskou Spartu a brněnskou Kometu - rezultovaly v porážku? To sotva...



„Tohle potřebujeme zlepšit. Přesilovky byly taky špatné, musíme víc střílet a mít hráče před bránou. Bez toho víc gólů nedáme,“ uvědomoval si po klání s Boleslaví útočník Dynama Denis Kindl, jenž od návratu po zranění zasáhl teprve do druhého zápasu. „Možná by to chtělo trochu víc klidu, nebo vystřelit a dát nějaký ušmudlaný gól, od něhož bychom se mohli odrazit,“ přemítal 27letý forvard.

Kouč Pardubic Radek Bělohlav připomněl, že s problémy v zakončení se jeho mužstvo potýká vlastně již od začátku soutěže. Čest výjimce, kterou představuje zápas s Třincem z 18. října (výhra 5:2).

„Na jeden gól se těžko vyhrává, to se povede málokdy,“ konstatoval Bělohlav. „Musíme se prosazovat v situacích, kdy góly mají padat. Brankář chytá, řekněme, že obrana se stabilizovala, a my ty góly nedáváme. Až dáme dva tři, budeme sbírat body. Takhle je to těžší,“ pokračoval Bělohlav.

Spodek tabulky je momentálně hodně vyrovnaný, 12. Dynamo ztrácí bod na Litvínov, má jich stejně (třináct) jako 13. Kladno a o bod víc než poslední 14. Zlín. Naproti tomu karlovarská Energie je v extralize překvapivě vysoko: 4. se 27 body. A to i díky tomu, že zkraje sezony v Pardubicích vyhrála v pohodě 5:2.