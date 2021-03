Pardubický úkol číslo jedna zní jasně: sestřelit Karlovy Vary

Mizerný začátek, vynikající střed soutěže, rozpačitý závěr a hodně překvapivé finále.

Letošní sezona pardubických hokejistů připomínala jízdu po silnici, kterou zle poznamenaly mrazy a sníh. Hodně děr, tu a tam prasklá pneumatika, ale nakonec relativně úspěšný dojezd do cílové stanice. Po letech zmaru a bojů o záchranu lze hodnotit sedmé místo po základní části jako úspěch.

„Jsme rádi, že jsme sedmé místo udrželi a že play off začneme doma. Už se to blíží, vidím na klucích, že se začínají těšit, začíná to chvění, které na play off máme všichni rádi,“ uvedl pro Český rozhlas manažer „A“ týmu Dynama Pardubice a bývalý skvělý hráč Tomáš Rolinek.

ONLINE: Pardubice vs. K.Vary podrobná reportáž ve středu od 17:00

Ten ještě loni touto dobou pomohl Dynamo zachránit v extralize. Symbolicky dal poslední gól sezony, když trefil na ledě Komety Brno prázdnou bránu a pečetil výhru 2:0. A právě na stejném hřišti končily Pardubice základní část sezony i letos. A zase výhrou a nutno dodat, že vzhledem k sestavě Dynama hodně překvapivou. Tým prošpikovaný juniory obral Brňany, kteří nutně potřebovali vyhrát k tomu, aby předkolo začínali doma.

Nakonec ale padli šokujícím způsobem 2:5. „Z naší strany to bylo výborné utkání, i když jsme přijeli v kombinované sestavě. Bylo to v plánu, věděli jsme, že jsme sedmí, tak jsme chtěli vidět i hráče širšího kádru. Všechno se to sešlo, jak mělo. Dovolil bych si říct, že jsme byli dnes lepší než Kometa,“ lebedil si po utkání jeden z koučů Východočechů David Havíř.

Ovšem i on byl už myšlenkami jinde. Konkrétně v předkole play off, které začíná zítra a Pardubice v něm vyzvou Karlovy Vary. S těmi se přitom v play off zatím nikdy neutkaly. Oba týmy se spíše potkávaly v bojích o záchranu. „V play off jdeme na Karlovy Vary, víme, co od nich čekat. Je to bruslivý tým, začínáme doma a uvidíme,“ shrnul vše podstatné Havíř.

Letošní zápasy s Energií vždy končily o jedinou branku

Těžko říct, co si od série slibovat. Všechny čtyři letošní zápasy obou týmů vždy skončily tím nejtěsnějším rozdílem jedné branky. Naposledy v pátek Dynamo porazilo notně okleštěnou Energii, která šetřila prakticky všechny opory, 3:2 až v prodloužení. Pozitivem pro Pardubice je pak to, že dokázaly odvézt z lázeňského města všech šest bodů, když tam vyhrály 5:4 a 4:3. Možná i proto je bookmakeři vidí jako velké favority série. Na postup Dynama do čtvrtfinále je kurz 1,33 ku jedné. Naopak sázkař, který dá na úspěch Karlových Varů, bude svůj vklad násobit číslem 3,21.

Předkolo play off Pardubice – K. Vary Program série hrané na tři výhry středa 10. března 19 hodin Dynamo – Karlovy Vary čtvrtek 11. března 18 hodin Dynamo – Karlovy Vary sobota 13. března 15.30 hodin Karlovy Vary – Dynamo neděle 14. března Karlovy Vary – Dynamo úterý 16. března Dynamo – Karlovy Vary Letošní vzájemné zápasy: Dynamo – Karlovy Vary 1:2 sn

Karlovy Vary – Dynamo 4:5

Karlovy Vary – Dynamo 3:4

Dynamo – Karlovy Vary 3:2 pp

I z těchto údajů je patrné, že favoritem jsou Pardubice a jejich vypadnutí by těžko kousali fanoušci i šéfové klubu. Ti ostatně po sérii nákupů zvučných posil z KHL v čele s Tomášem Zohornou vyhlásili útok na medailové pozice. „Náš cíl je jasný, chceme hrát minimálně semifinále. To by nám mělo v této ekonomicky složité době značně vylepšit pozici při vyjednávání s partnery ohledně sponzoringu,“ uvedl předseda představenstva HC Dynamo Pardubice Ondřej Heřman. „Až půjdu v létě za partnery, musím jim něco nabídnout. Firmy chtějí podporovat ty úspěšné, ne ty, kteří hrají v průměru,“ dodal Heřman.

K tomu by však bylo nutné po Varech skolit ještě jednoho soka a už nyní je jasné, že by to byla poněkud jiná váhová kategorie než Karlovy Vary. Pokud své role favoritů potvrdí v předkole i Hradec Králové proti Litvínovu a Plzeň proti Olomouci, tak by Pardubice čekal ve čtvrtfinále ocelářský drak z Třince.

Ovšem to je daleko. Nyní má tým před sebou rychlou sérii na tři výhry, která se i při maximální délce pěti zápasů odehraje za pouhých šest dní. Fanoušky může mrzet, že zápasy kvůli sílící epidemii na vlastní oči neuvidí.

Na druhou stranu jim poměrně vstříc vychází televizní společnosti. Středeční první zápas od 19 hodin přímo vysílá kanál ČT sport a čtvrteční odvetu od 18 hodin nabídne program O2 TV Sport.