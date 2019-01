Ostuda derby: napadení pardubického kouče Lubiny a manažera Salfického

„Tady je to normální, stalo se to takovým koníčkem. V Hradci je to standardní záležitost, člověk s tím počítá,“ uvedl Lubina k vlastnímu incidentu.

V předchozích letech si musel vyslechnout řadu nevybíravých narážek na vinu za smrt otce bývalého fotbalisty Vratislava Lokvence při dopravní nehodě a zhlédnout transparenty hradeckých fandů na toto téma, ale inzultace na stadionu staví jejich vztah k Lubinovi do nové roviny. Podobné věci do slušné společnosti zkrátka nepatří. Tečka. Než přispěchala pořadatelská služba a agresory zpacifikovala, musel se při tom kouč Pardubic o sebe postarat sám.

„Řekl bych, že jsem se bránil celkem statečně,“ komentoval to Lubina typicky svérázným způsobem. „Ale myslím, že přijdou ještě horší věci - že k tomu budu mít ještě jiné starosti. Ten incident nekončí tím, že skončil zápas,“ doplnil bez bližšího vysvětlení svých slov.

Nedlouho po příchodu na střídačku k sobě volal hlavního rozhodčího a pohrozil mu, že s mužstvem odejde zpět do kabiny, pokud se situace v blízkosti lavičky nezklidní. „Pokračovalo to dál, další příznivci domácích bouchali na plexisklo za střídačkou. Myslím, že to bylo utkání nedůstojné. Proto jsem jen říkal, ať nás nechají v klidu hrát,“ sdělil Lubina.

O tom, že by na fanoušky, kteří ho napadli, podal trestní oznámení, bezprostředně po utkání nepřemýšlel. „Zatím nezvažuju vůbec nic. Ale minimálně disciplinární komise by se tímhle měla zabývat,“ mínil Lubina. A dodal: „Pořadatel by měl předpokládat, že derby bude vyhrocené. Že tu určité věci byly už v minulosti, že se budou opakovat a že se jim dá předejít.“

Než hradecký klub k incidentu vydal oficiální stanovisko, dostalo se prý Lubinovi kromě té od kapitána Hradce Dominika Graňáka jediné omluvy. „Potkal jsem tu po utkání někoho v hradecké bundě, ten se mi omlouval,“ glosoval Lubina.

Šéfové Hradce se později od útoku dvojice fanoušků na Lubinu distancovali.

„Hokejový klub ve spolupráci s pořadatelskou službou chtěl podobnému problému předejít, proto hlavního trenéra hostujícího celku doprovázeli na hráčskou lavici dva členové pořadatelské služby,“ zní ve vyjádření oddílu. „Ti se také snažili celý incident co nejdříve vyřešit a následně předali oba viníky Policii České republiky k dalšímu řízení. Vedení klubu Mountfield HK nesouhlasí s podobnými excesy a takové chování důrazně odsuzuje. Zároveň se za způsobené problémy hlavnímu trenéru hostujícího celku omlouvá,“ píše se v něm dále.