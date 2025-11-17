Pardubický pendler Stránský za hrdinu v áčku i béčku: Dynamo je megalomanské

V sobotu dvě asistence v Maxa lize v klíčovém zápase proti Sokolovu, teď gól v Litvínově. Jak si to užíváte?
Mám radost, že jsme oba zápasy dovedli do vítězného konce a sbíráme body. Hlavně v béčku, kdy jsme se odlepili od dna. Ještě máme zápas k dobru oproti ostatním týmům, které jsou na spodku. V pondělí hrajeme s Frýdkem-Místkem a doufám, že se šňůra protáhne.
Jaké je, když takhle pendlujete?
Neobvyklé, nikdy jsem se s tím nesetkal. Musím zaklepat, že to vychází, i osobně se mi docela daří. Jsem spokojený.
Vážně vás dvojrole nevysiluje?
V pondělí mě čeká třetí zápas ve třech dnech, předtím jsem měl čtyři zápasy ve čtyřech dnech. Fyzicky to zatím zvládám. Akorát během týdne moc netrénuju, jen hraju. Takže tréninky vlastně probíhají zápasem. Takový záhul jsem nezažil ani v juniorce, maximálně nějaké turnaje a to byly jednorázovky.
S čím jste vůbec v létě přicházel?
Já podepisoval primárně pro béčko s tím, že budu pendlovat, když se někdo zraní nebo nedejbože ztratí výkonnost. Zranění je v áčku hodně, pořád se to táhne, takže zatím prostor dostávám a jsem za něj rád.
Řešíte herní situace jinak v extralize a jinak v první lize?
Já jsem typ, co jede pořád naplno, každé střídání, každý souboj, tudíž nad tím nepřemýšlím. Role je jiná, i když v Litvínově jsem nastupoval ve třetí lajně. Hraju s Kondelíkem a Kelemenem, dvěma bombarďáky. Nechci jim hru kazit, takže se musím přizpůsobit, to je jasné. Ale zase v áčku nechodím na přesilovky, nemusím být extra kreativní. Moji parťáci jsou podobní hráči jako já, hraje se mi s nimi velmi dobře.
Což se projevilo při gólu na 2:1, kdy vás Kondelík našel krásnou zadovkou od hrazení před brankou.
Někdo z našich beků puk dobře ometl o mantinel a s Kondelem jsme jeli dva na jednoho. Řval jsem na něj, aby šlápl, protože už toho měl taky plné kecky. Vyřešil to výborně, jen jsem si přibrzdil a počkal jsem si, až ke mně kotouč doputuje. Nejsem extra technický typ, chtěl jsem zakončit co nejrychleji, než abych gólmana nějak míchal.
Jan Stránský...
...za béčko Pardubic v první lize odehrál 16 zápasů s bilancí 3+5, za áčko v extralize má 9 startů a jeden gól plus dvě asistence.
Co vám zajistilo obrat?
Po první třetině jsme se nepochválili, padla tvrdší slova. Kluky možná ovlivnilo, že jsme měli delší přestávku, zatímco Litvínov byl rozehraný z pátečního zápasu v Českých Budějovicích. Byla to pro něj výhoda v první třetině, zvlášť doma. Jsem rád, že jsme to ustáli jen s jednobrankovým rozdílem. Už od polovinu zápasu jsme přebrali otěže a byla otázka času, kdy vyložené šance proměníme. I když jsme si málem vylámali zuby na brankáři Čajanovi, chytal výborně.
Jak silný máte v Pardubicích tým?
Poslední sezony patří Pardubice na špici, během tří let mají dvě finále a tři medaile. Není o čem debatovat, jestli je tým silný nebo slabý. Každý rok mají to nejlepší na trhu, stahují to se Spartou. Jde o dva velkokluby, které mezi sebou soupeří i na sociálních sítích. Je to něco jiného, než když jsem byl v Mladé Boleslavi, to je rodinný, nebo spíš menší oddíl. Tady je všechno megalomanské a já jsem rád, že můžu takový klub poznat.