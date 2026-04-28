Nezastavitelné duo, letitý smolař i oddaný srdcař. Kdo dovedl Pardubice k titulu?

Roman Červenka
Copak vůbec můžeme začít někým jiným? Občas až s údivem žasnete, co ve čtyřiceti dokáže. Jak má zmáknuté detaily, jak dokáže být o dva kroky napřed, s jakou lehkostí vyučuje zbytek osazenstva na ledě.
Vyhrál bodování základní části i play off. Mužstvo si vzal na záda a dotáhl k titulu, pohár pro extraligové šampiony si potěžkal poprvé od roku 2008, kdy triumfoval se Slavií a jeho kariéra se teprve rozjížděla.
Vyvinula se náramně. Z Červenky je unikát, který stále nejeví sebemenší náznaky „hokejového stáří“. Dokonale splňuje parametry rozdílového hráče, nejspíš vůbec nejlépe z celé soutěže.
I play off ukázalo, že Pardubice jsou na jeho výkonech silně závislé. Hrát bez něj, kdo ví, jak by si vedly. Takové starosti ale teď nemají. A zřejmě ještě chvíli mít nebudou.