Tipsport extraliga 2025/26

Nezastavitelné duo, letitý smolař i oddaný srdcař. Kdo dovedl Pardubice k titulu?

  20:19
Předchozí dvě sezony pro ně končily finálovým smutkem, který teď střídá mistrovská euforie. Počtvrté v české historii, poprvé od roku 2012. Pardubice jsou novými hokejovými šampiony, redakce iDNES.cz vybírá pět hlavních postav zlatého tažení za extraligovým titulem.
Roman Červenka

Střelec vítězného gólu Roman Červenka po zápase s Kometou Brno.

Copak vůbec můžeme začít někým jiným? Občas až s údivem žasnete, co ve čtyřiceti dokáže. Jak má zmáknuté detaily, jak dokáže být o dva kroky napřed, s jakou lehkostí vyučuje zbytek osazenstva na ledě.

Vyhrál bodování základní části i play off. Mužstvo si vzal na záda a dotáhl k titulu, pohár pro extraligové šampiony si potěžkal poprvé od roku 2008, kdy triumfoval se Slavií a jeho kariéra se teprve rozjížděla.

Vyvinula se náramně. Z Červenky je unikát, který stále nejeví sebemenší náznaky „hokejového stáří“. Dokonale splňuje parametry rozdílového hráče, nejspíš vůbec nejlépe z celé soutěže.

I play off ukázalo, že Pardubice jsou na jeho výkonech silně závislé. Hrát bez něj, kdo ví, jak by si vedly. Takové starosti ale teď nemají. A zřejmě ještě chvíli mít nebudou.



MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
3:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Pardubice - Třinec 2:1. Domácí mají finálový mečbol, chvíli před koncem rozhodl Sedlák

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Už v úterý mohou slavit. Dosáhnout na titul, který jim od roku 2012 uniká. Hokejisté Pardubic vybojovali ve finále extraligy na domácím ledě mečbol. V pátém utkání porazili Třinec 2:1 a v sérii vedou...

Nezastavitelné duo, letitý smolař i oddaný srdcař. Kdo dovedl Pardubice k titulu?

Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Předchozí dvě sezony pro ně končily finálovým smutkem, který teď střídá mistrovská euforie. Počtvrté v české historii, poprvé od roku 2012. Pardubice jsou novými hokejovými šampiony, redakce iDNES.cz...

28. dubna 2026  20:19

Třinec - Pardubice 4:5. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Aktualizujeme
Pardubičtí hráči slaví extraligový titul.

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

28. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  20:10

Rulík škrtá muže pro šampionát. Z MS se omluvili Chlapík i Ondřej Kaše

Sparťanský útočník Filip Chlapík cloní před brankářem Romanem Willem z Pardubic.

Kouč hokejové reprezentace Radim Rulík nemůže pro květnové mistrovství světa ve Švýcarsku počítat s útočníky Ondřejem Kašem z Litvínova a Filipem Chlapíkem ze Sparty. Oba hráči se omluvili. Rulík to...

28. dubna 2026  19:56

Další smůla. Vladaře zaskočil bláznivý odraz: Vždycky můžete udělat něco líp

Daniel Vladař v brance Philadelphie inkasuje první gól v pátém utkání proti...

Podruhé v krátké době prožil v NHL velmi smolný moment. A bohužel pro jeho tým opět rozhodující. Dan Vladař z Philadelphie inkasoval proti Pittsburghu po odrazu puku od zadního mantinelu a musel...

28. dubna 2026  14:22

POHLED: Zlatá doba brankářská? Do hokejové špičky se valí mocná česká vlna

Premium
Daniel Vladař z Philadelphie při nástupu.

Měl jsem to štěstí sledovat na vlastní oči úžasné umění Dominika Haška ve finále Stanley Cupu nebo Tomáše Vokouna v mači o zlato na mistrovství světa. A že to byla podívaná! S podporou skvělých...

28. dubna 2026

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

28. dubna 2026  11:56

Ty vole, Alby, já brečím! Šlégr o baráži, přebírání klubu i novém stadionu

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Když hokejový Litvínov definitivně stvrdil v baráži s Jihlavou záchranu v extralize, v Jiřím Šlégrovi explodovaly nahromaděné emoce. „Alby mi říkal: Tohle už mi nedělej, do toho už mě neposílej! A já...

28. dubna 2026  9:10

Hrát jako v NHL, nebo se změnit? V Česku na to nejsou zvyklí, říká Laukův otec

Jakub Lauko, Vladimír Sobotka a John Ludvig brání pardubickou bránu Romana...

Se dvěma body ze třinácti zápasů play off byste jeho jméno na té pozici asi nečekali. Pardubičtí trenéři hokejistu Jakuba Lauka pro nedělní, pátý duel extraligového finále šoupli rovnou do elitního...

28. dubna 2026  8:53

Brankáři Vladař s Vejmelkou na výhry nedosáhli, slaví Pittsburgh a Vegas

Daniel Vladař v brance Philadelphie betonem zastavuje pokus Bryana Rusta z...

Hokejisté Pittsburghu díky pondělní výhře 3:2 odvrátili druhý postupový mečbol Philadelphie a snížili stav série na 2:3 na zápasy. Kuriózní rozdílovou akcí překonal Dana Vladaře v 38. minutě obránce...

28. dubna 2026  6:57,  aktualizováno  7:57

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hrát se bude od čtvrtka...

28. dubna 2026  7:04

Ťuk ťuk: Nařiďte penaltu! Itálie řeší další skandál, točí se kolem šéfa rozhodčích

Premium
Gianluca Rocchi

Klidně to berte jako důkaz, že i když to nevypadá, vždycky může být ještě hůř. Ačkoli si to asi fotbalová Itálie před necelým měsícem vůbec neuměla představit. Tehdy kvůli barážovému fiasku s Bosnou...

28. dubna 2026

Švýcary na České hry posílí i první hráč z NHL. Ze St. Louis dorazí Suter

Pius Suter se raduje z gólu.

V nominaci hokejistů Švýcarska na České hry (Fortuna Hockey Games) v Jönköpingu a Českých Budějovicích je i útočník Pius Suter ze St. Louis. Kouč Jan Cadieux má v devětadvacetičlenném kádru na třetí...

27. dubna 2026  17:48

