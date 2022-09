Pohádka snad ještě nekončí, věří pardubický kapitán Poulíček

„Já se přiznám, že jsem věděl jen o prvních dvou zápasech. Jinak los nikdo nesledoval. Na každé utkání se musíme dívat jednotně a stoprocentně se na ně připravit. Je jedno, s kým hrajeme,“ uvažoval pardubický kapitán Patrik Poulíček.

Šéfem kabiny se stal poté, co letos v lednu v Dynamu skončil kapitán Jakub Nakládal, Poulíček tak po něm celkem logicky převzal „céčko“ jako další klubový odchovanec. Dokončil s ním sezonu a leckdo možná čekal, že pro tu příští se bude toto privilegium opět stěhovat ke zkušeným posilám Lukáši Radilovi či Tomáši Zohornovi. Poulíček se však u „moci“ udržel a dál Pardubice povede jako jejich kapitán.

„Jsem rád, že jsem znovu dostal tuhle důvěru. Jsem šťastný, že to tady lidé tak cítí. V kabině jsme všichni kamarádi, je tam spousta zkušených hráčů, a i když jsme od sebe věkově trochu odlišní, tak to pořád není tak razantní, abych musel dělat lídra o deset let starším klukům. Nebude to zapotřebí, všichni jsou schopní si k dané problematice říct své a nebudu do toho muset zasahovat úplně sám,“ uvažoval Poulíček.

Adeptů na debaty s rozhodčími v jejich půlkruhu je v pardubické kabině skutečně mnoho, Poulíček se tak jako spása kabiny určitě necítí.

„Nechci alibisticky říct, že se to bude řídit samo, ale myslím si, že plno hráčů má zkušenosti na to, aby tým dokázali vést, a já určitě nejsem ten jediný, který to musí dělat a dávat všechno dohromady,“ přemítal.

Kladenský Jakub Klepiš při trestném střílení, Roman Will puk vyrazil.

V hokeji zažil už snad všechno. Tedy skoro. Přes produktivní léta v juniorce se ocitl i v roli nechtěného hráče, pak málem spadl z extraligy a nakonec se ve svém mateřském klubu stal kapitánem. Nyní stojí na prahu nové sezony coby jeden z favoritů na titul. Právě ten ještě Poulíčkovi chybí.

„Je to pohádka, která snad ještě nebude končit. Mám velký sen v Pardubicích vyhrát titul, nedokážu si představit atmosféru, která by tu nastala. Měl bych husí kůži, kdybychom to dokázali už tuhle sezonu a ještě umocnili to sté výročí klubu,“ zasnil se Poulíček.

Kádr má Dynamo nabitý hvězdami, pro Poulíčka stále zbývá místo až ve třetí formaci. Sázkovky Pardubice pasují hodně vysoko, je to teď, nebo nikdy? Vášně výrazně ochladil výrok trenéra Východočechů Radima Rulíka, který vidí stejného favorita v dalších několika týmech, a ani Poulíček se na nutnost úspěchu nijak neupíná.

„Máme spoustu pro vyhrát titul, ale situace teď nestojí tak, že teď musíme. V hokeji i v životě se může stát hodně věcí, my uděláme maximum, abychom z Dynama udělali úspěšnou značku a absolvovali úspěšnou sezonu, ale teď, nebo nikdy to není,“ přisvědčil.

Po utkání s Třincem Dynamo v pátek 23. září razí do Plzně (začátek v 17.30) a do akce půjde také pardubická rezerva. Ta dnes v 18 hodin nastoupí v Chrudimi taktéž v prvním domácím zápase proti Litoměřicím. Vyhrála navíc už na úvod první ligy, když v prvním kole uspěla 5:2 v Sokolově.