Hrádek o bitce: Připadal jsem si jak na wingate testu, ale užil jsem si to

Objednávka boxerských rukavic, kterou bezprostředně po svém příchodu na lavičku pardubických hokejistů na internetu naťukal asistent trenéra Jan Ludvig, nese ovoce.

„Já se přiznám, že jsem na tréninku u boxovacího pytle ještě nestál. Třeba to přijde,“ smál se po utkání Hrádek.

Na ledě to přitom vypadalo, jako by po dopoledních nedělal nic jiného. Na konci desáté minuty si v chumlu před brankou Filipa Novotného vybral Petra Kalinu a rozjela se klasická hokejová řežba „1 v 1“ jako za starých časů. V enormně dlouhém souboji se nakonec radoval právě Hrádek.

„Ty jo, byla to fuška. Připadal jsem si jak v letní přípravě na wingate testu (šlapání na rotopedu maximální rychlostí proti zvolenému odporu). Chtěl jsem už končit, ale když jsem slyšel všechny ty lidi, tak jsem si říkal, že tohle nemůžu prohrát,“ líčil Hrádek.

Celou akci rozpoutala brzda Roberta Kousala, který osprchoval Novotného. Nejdřív se zdálo, že Hrádek se do ničeho většího pouštět nebude, nakonec si však Kalinou vyměnili několik přesně mířených ran přímo do obličeje. „Čekali jsme s Honzou Kolářem (Hrádkův spoluhráč z lajny) v klidu zpovzdálí, aby nás nevyhodili z pásma, ale když jsem viděl, že Količ jede, tak jsem si Kalinu vytáhnul,“ popisoval Hrádek.

„Je pravda, že jsem vůbec nepřemýšlel a zapomněl na krytí. Naštěstí jsme ale byli v rukavicích, takže mě to nijak nerozhodilo. Bitka to byla neskutečná, moc jsem si to užil. Nejdřív jsem se prát nechtěl, Kalinu jsem plánoval jen odstrčit, ale nakonec to takhle vyšlo,“ těšilo Hrádka.

Hromadná rvačka v utkání mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.

Podobných pěstních soubojů se později v derby objevilo ještě několik. Pardubičtí hráči se snad poprvé v letošní sezoně proměnili ve „šmejdy“, po kterých právě Ludvig volal. Vidět dosud třeba nebylo bránění hvězd, jako když tvrdý zákrok na Lukáše Sedláka v úplném závěru první třetiny trestali Jiří Smejkal a Martin Kaut.

„Bitka je součástí hokeje, nějaké taktiky, takže když na ni přijde, jdeme do toho,“ hlásil Hrádek.

Hokejisté Dynama však rivala z Hradce Králové „nerozmlátili“ pouze pěstmi, ale hlavně gólově. Jinou klíčovou postavou nedělní bitvy byl právě Sedlák. Uzdravený kapitán Dynama si odpykal i dvouzápasovou stopku a proti Hradci byl u všeho. Zařídil dva góly pro Martina Kauta a Michala Houdka. Další pardubické zásahy přidali Jan Mandát, Tomáš Vondráček, Robert Kousal a dvakrát se trefil Roman Červenka.

Brankář Hradce Filip Novotný inkasuje gól během derby proti Pardubicím.

„Obrat rivala o tři body a ještě takovým rozdílem? To je pro nás super, hned po zápase jsme si ale v kabině řekli, že to takhle musíme udržet i do příštího utkání,“ plánoval Hrádek.

To Dynamo hraje už v úterý od 18 hodin opět doma proti Vítkovicím.