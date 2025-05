Gazda přichází do Pardubic po jedné sezoně v Ilvesu, kde už předtím poprvé působil také v závěru ročníku 2021/22. Extraligu si vedle mateřského Zlína zahrál i v Českých Budějovicích a Kometě Brno.

„Zvažoval jsem, že bych zůstal v Ilvesu, protože jsem od klubu dostal nabídku, abych tam pokračoval. Z osobních důvodů jsem ale chtěl být v Česku, takže jsem se rozhodl vrátit,“ řekl Gazda minulý týden, kdy ještě nebylo jeho angažmá v Pardubicích oficiálně potvrzené.

Za Pardubice si mohl zahrát už před dvěma lety, kdy měl Dynamu pomoci na střídavé starty ze Zlína, s ním ale došel až do baráže do extraligu a za Východočechy tak nakonec nenastoupil. Nyní do klubu přestoupil.

„K týmu se připojím po mistrovství světa. Už se na to moc těším,“ citoval Gazdu web Dynama.

V kádru trenéra Radima Rulíka pro mistrovství světa je také pardubické kvarteto Lukáš Sedlák, Roman Červenka, Jáchym Kondelík a Libor Hájek.