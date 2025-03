Nečekaní tahouni, nevýrazný soupeř a oddech po krizi. Proč jdou Pardubice dál

13:15

Jen těžko se dalo odhadnout, co od nich očekávat. Vždyť prožili hrozivý závěr základní části, hazardovali s umístěním v elitní čtyřce. Vstup do klíčové fáze extraligové sezony ale zvládli pardubičtí hokejisté s přehledem. Redakce iDNES.cz vybrala pět důvodů rychlého postupu přes České Budějovice do semifinále play off.