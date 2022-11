Pardubice vyhrály podesáté v řadě. Rekord je dobrá vizitka, říká Zadina

„O tom jsem ani nevěděl. Pro Dynamo je to dobrá vizitka, ale musíme se dívat především na náš poslední výkon,“ upozorňoval v pozápasovém rozhovoru pro O2 TV Sport pardubický asistent trenéra Marek Zadina.

První a druhou třetinou Východočeši s jistým Dominikem Frodlem propluli poměrně bez problému a před třetí částí vedli 2:0. V ní přidali další dva góly, stínem jsou však čtyři zbytečná vyloučení, kvůli kterým Frodl v 58. minutě přišel o třetí čisté konto v letošní sezoně. O to hůř, že faulovali například zkušení Tomáš Zohorna a Lukáš Radil, kteří jinak odehráli parádní utkání.

„Z toho se musíme poučit. Faul se stát může, ale nesmí jich být tolik. A je jedno, jestli fauluje mladý, nebo starší hráč,“ varoval Zadina.

Jednoznačným smolařem nejen včerejšího zápasu se ale stal Jan Kolář. Pětatřicetiletý obránce letos do extraligy zasáhl až v desátém kole poté, co dlouho marodil s kolenem a po pěti zápasech jej vyřadila poraněná ruka. Prostál další čtyři utkání, ale hned napoprvé po návratu nedohrál. V závěru druhé třetiny jej bolestivě do obličeje zasáhla tvrdá rána soupeře od modré čáry, Kolář s otráveným výrazem opět zmizel do kabiny a ještě během přestávky před poslední třetinou odjel do nemocnice s podezřením na zlomenou čelist. Stejné zranění přitom pardubický zadák prodělal už v minulé sezoně.

Příští zápas tak zřejmě bez Koláře Dynamo hraje v úterý od 17.30 ve Vítkovicích.