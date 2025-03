Dvougólový Weatherby: Domácí led jsme zúročili skvěle. Teď musíme dál makat

„Byl to dobrý zápas, Budějovice jsou silný mančaft,“ hodnotil 27letý forvard po utkání. „Abychom je porazili, od první po čtvrtou lajnu jsme museli rychle bruslit, hrát do těla a nevypouštět žádnou maličkost. Jinak to ostatně v play off ani nejde. Teď máme před sebou dva důležité venkovní zápasy, musíme zůstat soustředění,“ pokračoval hráč.

Se startem Dynama do play off byl logicky navýsost spokojený.

„Je to skvělé, zúročili jsme výhodu domácího ledu. Cítíme se dobře, musíme jen dál makat,“ podotkl.

U své první branky na průběžných 2:1 pro Pardubice napálil z levé strany do sítě perfektní zpětnou nahrávku kanadského parťáka Nicholase Jonese. „Stačilo ji správně trefit a bylo to tam,“ usmíval se Weatherby.

Zamířil ovšem bezchybně, vymetl levý „vingl“. „Nick mi nahrál fakt suprově. Trochu zmátl gólmana Kloučka, který šel do rozkleku. Já se to snažil hlavně narvat,“ líčil.

Ve druhém případě původně hlásili jako střelce Jáchyma Kondelíka clonícího „na masce“, ale pak se ukázalo, že posledním pardubickým tečujícím rány beka Jakuba Zbořila od modré byl právě Weatherby.

Budějovický Milan Klouček dostává gól v utkání s Pardubicemi.

„Klika, že mě to lízlo... Ale bylo důležité, že jsme využili přesilovku. Pak jsme získali zase rytmus i pro hru pět na pět,“ pochvaloval si. „Já byl v ten moment hlavně rád, že jsme dali gól. Vážím si toho, že byl vítězný. Na tom, jak se to tam dostalo, nikterak nezáleží,“ doplnil.

S křídly Kelemenem a Jonesem si vůbec na ledě výtečně vyhoví.

„Ladí nám to - Kely bruslí jako vítr a Jonesy má vynikající hokejové myšlení. S ním jsem hrál už před šesti lety (v NCAA za University of North Dakota). Museli jsme se trochu přizpůsobit evropskému stylu a zvyknout si na větší hrací plochu, ale je to zábava,“ konstatoval Weatherby.

Komplimenty měl i pro Romana Willa, parťáka v pardubické brance, jenž sice tentokrát na rozdíl od úvodního mače (3:0) neudržel čisté konto, nicméně mužstvo v několika pasážích opět výrazně podržel.

Pardubický gólman Roman Will inkasuje v duelu s Českými Budějovicemi.

„Když vidíte, jak na sobě dře a jak se pak snaží v zápasech, vlastně vás to nepřekvapí. Dokonalý profík. Myslím, že bude postupně v play off jen a jen lepší,“ mínil Weatherby.

Dost horko mohlo Dynamu být v závěru druhé části, kdy útočník Jan Mandát dostal trest do konce utkání za vražení na hrazení a domácí museli ustát pětiminutové oslabení. Poradili si s tím s bravurou.

„To bylo velké, celou střídačku to dostalo do varu. Kluci, co na oslabení chodí, jsou bojovníci. Blokují střely a dělají všechno pro to, aby se puk nedostal do sítě. Úžasná práce, nakoplo nás to, pomohli i fanoušci,“ vyzdvihl.

Loni hrál Weatherby play off v AHL za farmu Nashvillu v Milwaukee, letos ho prvně zažívá v Česku.

„Oboje jsou to skvělé ligy. Měl jsem štěstí, že jsem se s Milwaukee dostal docela daleko. Díky tomu se toho hrozně moc naučíte a můžete z toho těžit v další sezoně,“ poznamenal. A dále srovnával: „V AHL jsou mladíci z prvních kol draftu NHL, hrozně šikovní, a tady zase zkušení, vyspělí plejeři jako Červenka nebo Sedlák, je to vlastně pravý opak. I když jsou samozřejmě velice šikovní taky.“

Atmosféra v nadupané enteria areně jej během domácích zápasů pohltila.

Hromadná šarvátka mezi hráči Pardubic a Českých Budějovic.

„Je neuvěřitelná. Už v základní části to bylo parádní, ale tohle je ještě lepší. Žije tím celé město, stadion je narvaný až po střechu... Nabíjí nás to, abychom potom blokovali ty střely a jeli na maximum. Fanoušci Dynama nemají konkurenci,“ smekl Weatherby.

Že by ho na ulici běžně poznávali, to se mu zatím nestává. Ovšem...

„Když se usměju a vidí chybějící zuby, napadne je, že to asi bude hokejista,“ vtipkoval. „Lidé jsou tu úžasní, i k mé ženě a malému synovi se chovají fantasticky,“ cenil si.

Už o víkendu jej s Dynamem čekají duely tři a čtyři v aréně Motoru.

„Budějovice ukázaly, že jsou výborným soupeřem. Musíme se držet našeho plánu, jen to chce ještě zlepšit to, co se nám až tolik nedařilo. Podíváme se na to na videu. Ale jinak z toho zatím mám fajn dojem,“ řekl Weatherby.