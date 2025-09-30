„Jarda si natáhl sval, což je problém, který ho doteď držel mimo,“ prozradil po porážce 1:3, už sedmé v řadě, kladenský trenér David Čermák.
Už už se zdálo, že Jágr letos poprvé naskočí do extraligy. V 53 letech, sedmi měsících a 15 dnech. Na internetu se po ohlášení sestavy fanoušci trumfovali zajímavostmi.
Třeba, že rozdíl mezi nejstarším a nejmladším hráčem, tedy veteránem Jágrem a ještě necelý měsíc šestnáctiletým karlovarským Petrem Tomkem, je bezmála 37 let. Anebo, že všichni hráči Karlových Varů se narodili až poté, co Jágr vyhrál své dva Stanleyovy poháry.
Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí
Nakonec ze slávy nebylo nic.
„Věděli jsme, že Jardův stav není stoprocentní, proto jsme měli 13 útočníků,“ připravili se Čermák a spol. i na horší variantu. „Přišel během rozbruslení, že to nejde. Spoléhali jsme se, že pozornost se upře na něj a ostatním klukům se uleví, bohužel nenaskočil...“
Ikonické číslo 68 zarmoutilo fanoušky, spoluhráče, trenéry, určitě i sebe. Rozbruslení opouštěl hvězdný útočník předčasně. Byl napsaný na pravém křídle čtvrté útočné formace s Antonínem Melkou a Kellym Klímou, místo něj se zapojil do utkání devatenáctiletý Oskar Lisler a druhou asistencí se podílel na vedoucím gólu Rytířů.
„Pan Jágr byl na rozbruslení, pak jsem se dozvěděl, že nehraje a do hry jdu já,“ líčil s uctivým oslovením benjamínek Lisler. „Je to jiné, když je na ledě. Má neskutečné zkušenosti, je to nejlepší hráč, co Česko mělo a má. V kabině k nám mluví, všichni ho posloucháme.“
I v pokročilém věku jde Jágr v tréninku příkladem. „On ve svém věku dře neskutečně, v létě jsme chodili odpoledne na stadion a on tady makal. Pak si i my přidáme. Bohužel v zápasech nám to teď nejde,“ litoval původní útočník číslo 13.
Kladno, ač přebudované, je zase v depresi. Okupuje poslední příčku tabulky, vrší porážky. „Musíme se od něčeho odrazit, abychom se hodně rychle vyšvihli, protože nám všichni utíkají. My body potřebujeme jako sviňa!“ ulevil si Lisler. „Jsme zbrklí. Chybí nám góly, musíme se nastartovat něčím malým, špinavou brankou, hrát jednoduše, trefovat střely, to je hlavní téma tréninku. Říkáme si to pořád – a furt nic.“
Jágr zatím může tahat Kladno z bryndy jen radami. Zlatý olympionik a dvojnásobný mistr světa v letní přípravě naskočil do čtyř utkání Rytířů včetně generálky, na soutěžní debut si musí ještě počkat.