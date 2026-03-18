Tipsport extraliga 2025/26

Oslabení a přesilovky? Parádní! Pauza nás nepřibrzdila, tvrdí pardubický Smejkal

Autor: ,
  23:04
Ani devět dvouminutových trestů nezastavilo hokejové Pardubice v cestě za úspěšným vstupem do čtvrtfinále play off. Velký podílel na triumfu 5:1 nad Brnem měl Jiří Smejkal, který si připsal dva zásahy. „Góly potěší a zvednou sebevědomí. Peter Čerešňák mě dvakrát krásně našel, já jsem to díkybohu dvakrát trefil,“ pochvaloval si útočník Dynama.
Pardubický Jiří Smejkal slaví trefu proti Kometě.

Pardubický Jiří Smejkal slaví trefu proti Kometě. | foto: ČTK

Brněnský gólman Gašper Krošelj zasahuje v utkání s Pardubicemi.
Pardubický Roman Červenka překonává brněnského gólmana Aleše Stezku.
Závar před brněnským brankovištěm v utkání s Pardubicemi.
Pardubičtí hráči slaví gól Miloše Kelemena proti Kometě.
Střelecky se v obou případech prosadil ve třetí třetině. Nejprve zvyšoval na 4:1 a poté uzavřel skóre pátou trefou domácích.

Pardubice inkasovaly 18 trestných minut, v oslabení ale hrály pětkrát. V dalších případech šlo o souběžné tresty. „Určitě v utkání nechceme mít tolik oslabení, ale skvěle jsme je odehráli a tím jsme si pomohli. Přesilovky jsou na dobré úrovni po celý rok, taky jsme je pilovali,“ poznamenal Smejkal. Dynamo totiž samo tři početní výhody využilo.

Pardubičtí museli zpozornět v polovině utkání, kdy Kristián Pospíšil snížil na 1:2. „Přišlo mi, že ve druhé třetině jsme začali hrát malinko něco jiného, než jsme chtěli. Trochu jsme přehrávali situace a soupeř nás potrestal gólem. Po druhé třetině jsme si to vzali k srdci, ve třetí části už jsme celkem dominovali a došli si pro vítězství,“ pochvaloval.

Sparta vyhrála první čtvrtfinále v Plzni, Pardubice si poradily s Kometou

Dynamo si poradilo i přes absence Jáchyma Kondelíka, Patrika Poulíčka nebo beka Johna Ludviga. „Dnes se to celkem rozložilo, všichni hráli celkem podobně a k vítězství přispěli. Cítíme, že tým má velkou sílu,“ uvedl Smejkal.

V brance dostal před jedničkou Romanem Willem trochu nečekaně přednost kanadský brankář Malcolm Subban. To ale Smejkal neřešil. „Oba jsou výborní gólmani. Věříme jim, ať jde do brány kdokoliv. Cítíme se před nimi dobře,“ řekl.

Pardubičtí hráči slaví gól Miloše Kelemena proti Kometě.

Bylo i několik vzájemných vyloučení za potyčky. „Nechceme hrát hloupě, ale taky se nechceme nechat mlátit. Stojíme jeden za druhým, hrajeme čistě, ale tvrdě,“ řekl Smejkal.

Podle devětadvacetiletého útočníka nehrála žádnou roli ani pauza před čtvrtfinále, Pardubičtí na rozdíl od Komety nehráli sérii předkola. „Měli jsme soustředění, kde jsme si mákli. V pátek jsme tady pak hráli zápas, kde jsme si něco zkusili. Přišlo mi, že to nebylo špatné. Od začátku jsme byli nastartovaní. Mně osobně ani nepřišlo, že pauza byla tak dlouhá,“ dodal Smejkal.

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
Kometa
Hradec Kr.
Třinec
Plzeň
Sparta
Liberec
Karlovy Vary

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

Jihlava otočila proti Litoměřicím a semifinálovou sérii vede, uspěl i Zlín

Jihlavští hokejisté se radují z rozhodujícího gólu Richarda Cachnína.

Jihlava a Zlín jsou ve svých semifinálových sériích prvoligového play off o krok vpřed. Dukla na úvod porazila doma Litoměřice 5:2, zlínští Berani po nájezdech zvítězili 2:1 v Kolíně a navázali na...

18. března 2026  21:50

Strach o Villeho Petmana, Plzeň čeká na výsledky vyšetření. Spoluhráče mrazilo

Plzeňský Ville Petman opouští zápas se Spartou na nosítkách.

Nebyl to hezký pohled. Ve 48. minutě úvodního čtvrtfinále hokejové extraligy mezi Plzní a Spartou se domácí útočník Ville Petman snažil z vlastní třetiny odpálit kotouč do bezpečí, vzápětí jej čistě...

18. března 2026  21:12

Sparta vyhrála první čtvrtfinále v Plzni, Pardubice si poradily s Kometou

Závar před sparťanským brankářem Josefem Kořenářem v zápase s Plzní.

Odstartovaly první dvě čtvrtfinálové série hokejové extraligy. Sparta se proti Plzni ujala vedení díky triumfu 2:0 na západě Čech. Do série vstoupily lépe také Pardubice, které na domácím ledě...

18. března 2026  20:57

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

18. března 2026  20:53

Z Gudasova zákroku se už zotavil. Crosby se v NHL vrací po více než měsíci do hry

Sidney Crosby z Pittsburghu reaguje v utkání s Montrealem.

A je zpět! Kanadský hokejista Sidney Crosby se po jedenáctizápasové pauze v NHL vrátí do sestavy Pittsburghu. Kapitán Penguins se zotavil ze zranění, které utrpěl na olympijských hrách ve čtvrtfinále...

18. března 2026  19:01

Světový pohár v Praze? Jsem moc rád i za fanoušky, hlásí Pastrňák a bojuje o play off

Český útočník David Pastrňák v dresu Bostonu.

Hvězda českého hokeje David Pastrňák v NHL bodoval v posledních sedmi zápasech za sebou. Naposledy zapsal bod za asistenci na ledě Montrealu (2:3P). I díky jeho výkonům zůstává Boston na postupových...

18. března 2026  17:09

Moták ve hře, Plekanec nedává smysl. A co Varaďa? Experti rozebírají nástupce Rulíka

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Od úterka se hledá nový kouč národního mužstva. Nástupce, který naváže na práci Radima Rulíka. Variant není tolik, zatím se skloňují především dvě jména. Zdeněk Moták a Tomáš Plekanec. Co si o jejich...

18. března 2026  16:25

Syn z Hradce? I kdyby křeček, neberu na to ohled, říká Mazanec před čtvrtfinále

Třinecký brankář Marek Mazanec se vrhá po puku v předkole play off s Olomoucí.

„Bude to fofr,“ ví Marek Mazanec. Brankář Třince bude od pátku čelit ve čtvrtfinále extraligy hokejistům Hradce Králové. Nejprve v dvojzápase u nich doma, v úterý a ve středu pak ve Werk Aréně. „Jsou...

18. března 2026  14:16

Rulíkova éra končí. Připomeňte si zlatou Prahu, zážitek s Kanadou a další momenty

Vyhlášení výsledků ankety Zlatá hokejka 2025. Kouč českých hokejistů Radim...

Po květnovém mistrovství světa jeho tříletá štace u hokejového národního týmu skončí. Radim Rulík během ní dovedl Česko k titulu světových šampionů, na olympijských hrách jeho svěřenci trápili...

18. března 2026  13:58

Kouč Hradce před sérií s Třincem: Spousta těžkých okamžiků, snad nás stmelily

Hlavní trenér Hradce Tomáš Martinec na střídačce

Za sedm sezon v roli hlavního kouče Tomáš Martinec s hradeckým Mountfieldem jednou základní část vyhrál, jednou skončil druhý. K tomu je třeba připočítat tři roky starý postup do finále play off....

18. března 2026

S vášní člověk nezná únavu! Brankář Huf vychytal Slavii a vyhlíží semifinále

Zlínský brankář Daniel Huf sleduje kotouč přes slávistického útočníka Jana...

V základní části se svezl s trápením celého týmu, v play off se ale můžou hokejisté Zlína o svoji brankářskou stálici znovu opřít. Svoji první nulu v letošní vyřazovací části vychytal Daniel Huf na...

18. března 2026  12:50

