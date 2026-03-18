Oslabení a přesilovky? Parádní! Pauza nás nepřibrzdila, tvrdí pardubický Smejkal

Střelecky se v obou případech prosadil ve třetí třetině. Nejprve zvyšoval na 4:1 a poté uzavřel skóre pátou trefou domácích.
Pardubice inkasovaly 18 trestných minut, v oslabení ale hrály pětkrát. V dalších případech šlo o souběžné tresty. „Určitě v utkání nechceme mít tolik oslabení, ale skvěle jsme je odehráli a tím jsme si pomohli. Přesilovky jsou na dobré úrovni po celý rok, taky jsme je pilovali,“ poznamenal Smejkal. Dynamo totiž samo tři početní výhody využilo.
Pardubičtí museli zpozornět v polovině utkání, kdy Kristián Pospíšil snížil na 1:2. „Přišlo mi, že ve druhé třetině jsme začali hrát malinko něco jiného, než jsme chtěli. Trochu jsme přehrávali situace a soupeř nás potrestal gólem. Po druhé třetině jsme si to vzali k srdci, ve třetí části už jsme celkem dominovali a došli si pro vítězství,“ pochvaloval.
Sparta vyhrála první čtvrtfinále v Plzni, Pardubice si poradily s Kometou
Dynamo si poradilo i přes absence Jáchyma Kondelíka, Patrika Poulíčka nebo beka Johna Ludviga. „Dnes se to celkem rozložilo, všichni hráli celkem podobně a k vítězství přispěli. Cítíme, že tým má velkou sílu,“ uvedl Smejkal.
V brance dostal před jedničkou Romanem Willem trochu nečekaně přednost kanadský brankář Malcolm Subban. To ale Smejkal neřešil. „Oba jsou výborní gólmani. Věříme jim, ať jde do brány kdokoliv. Cítíme se před nimi dobře,“ řekl.
Bylo i několik vzájemných vyloučení za potyčky. „Nechceme hrát hloupě, ale taky se nechceme nechat mlátit. Stojíme jeden za druhým, hrajeme čistě, ale tvrdě,“ řekl Smejkal.
Podle devětadvacetiletého útočníka nehrála žádnou roli ani pauza před čtvrtfinále, Pardubičtí na rozdíl od Komety nehráli sérii předkola. „Měli jsme soustředění, kde jsme si mákli. V pátek jsme tady pak hráli zápas, kde jsme si něco zkusili. Přišlo mi, že to nebylo špatné. Od začátku jsme byli nastartovaní. Mně osobně ani nepřišlo, že pauza byla tak dlouhá,“ dodal Smejkal.